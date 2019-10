L'université Bordeaux Montaigne annule une conférence de Sylviane Agacinski et dénonce une “censure”

"Homophobe notoire"



Réactions nationales

L’université française doit être le lieu de la pensée libre et du débat démocratique. Pas de la pensée unique imposée & de la violence! Je suis scandalisée de l’annulation de la conférence de Sylviane Agacinski après des menaces à l’université de Bordeaux! https://t.co/0gizPopOYK — Valérie Pécresse (@vpecresse) October 25, 2019

François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR soutient Sylviane Agacinski : "Rien de LGBT-phobe"



📻 Pour écouter #Europe1 : https://t.co/2HBhhaEeJP pic.twitter.com/ZmWXYk3ixP — Europe 1 📻 (@Europe1) October 25, 2019

Pourquoi une telle opposition ?

"C'est une première, assure, professeur d'histoire contemporaine à l'université Bordeaux Montaigne et co-organisateur de la conférence. Nous avions déjà connu des débats houleux ou animés, mais jamais nous avions eu ce genre de menaces".Ce jeudi 24 octobre, la philosophe Sylviane Agacinski devait évoquer "l'être humain à l'époque de sa reproductibilité technique" dans le cadre des conférences Montaigne assurées par l'établissement. Mais l'université a préféré annuler l'événement, expliquant ne pas être en mesure d'en assurer la sécurité ni de pouvoir garantirElle s'est ensuite fendue d'un communiqué dénonçant une, "atteinte excessivement grave et violente à la confrontation des idées à laquelle [elle] est attachée".Début octobre, plusieurs associations LGBTI+ et étudiantes dont Wake up, Solidaires Etudiant-e-s, ou encore Riposte Trans avaient dans un communiqué dénoncé l'invitation par l'université Bordeaux Montaigne d'une "homophobe notoire pour parler PMA / GPA".Dans ce même communiqué , ces associations appelaient les étudiant(e)s à se mobiliser contre la venue de la philosophe et assuraient vouloir mettre "tout en œuvre afin que cette conférence n'ait pas lieu"Renoncer ou accueillir ? Parmi les organisateurs, le sujet a fait débat. "Nous ne savions pas du tout à quoi nous attendre, quel était le degré de la menace, reconnaît Bernard Lachaise. Les conférences se tiennent dans un amphithéâtre, et l'escalier d'accès est assez étroit.Nous avons quand même 1/4 de notre public qui est extérieur à l'université, dont des personnes âgées... On a préféré annuler".Sur les réseaux sociaux également, l'annulation fait réagir nombre d'élus LREM ou LR, à l'instar de, présidente de la région Ile-de-France.Sur Europe 1, le député européen LRa également apporté son soutien à la philosophe, militante contre la "marchandisation du corps".Sylviane Agacinski est notoirement opposée à la GPA, la gestation pour autrui. "L'instrumentalisation du ventre féminin n'est rien d'autre qu'une forme grave d'aliénation qui ne peut trouver un alibi dans une finalité thérapeutique", écrivait-elle dans son livre(Flammarion).Selon la philosophe, la GPA repose "sur une idéologie moderniste, soit disant progressiste qui n'a d'autre horizon que l'extension de la société de consommation et du baby business".En juin 2019, dans son livre(Gallimard), elle déplore une idéologie "ultralibérale" qui "veut nous persuader, que, puisque notre corps nous appartient, que nous sommes libres de l'aliéner".Bernard Lachaise l'assure, l'université n'a aucune vocation à prendre partie lors de la tenue des débats. "Après chaque conférence il y a un débat avec le public. Ca a pu être parfois houleux. Quand nous avions invité(ex-ministre de l'Intérieur de François Hollande, ndlr), un étudiant l'avait vertement interrogé sur la mort de Rémi Fraisse. Mais il avait répondu, tout cela était resté dans le cadre du débat", se souvient le professeur qui espère bien que cette première annulation sera également la dernière.