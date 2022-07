VIDÉO. Incendies en Gironde : les images des feux de forêt qui se poursuivent en ce 14 juillet

Après deux jours de lutte contre les flammes, les deux feux qui sévissent à La Teste de Buch et Landiras ne sont toujours pas maitrisés. Malgré une mobilisation humaine et technique très importante, les incendies ont ravagé plus de 3800 ha. Retrouvez ici des images impressionnantes de cette bataille contre le feu.

Toute la nuit, les pompiers ont lutté contre les flammes qui ont poursuivi leur trajet dévastateur. Ces images du SDIS 33 attestent de la violence du sinistre.

En milieu de journée, les deux incendies ne sont toujours pas maitrisés malgré d'importants dispositifs humains et matériels.

C'est depuis l'étang de Cazaux que les Canadair remplissent leurs réservoirs pour atteindre les zones centrales des incendies.

Ils agissent également dans le secteur du Sud Gironde avec ces images rares de Canadair qui écopent l'eau de la Garonne.

Sur la commune de Landiras, on observe l'impressionnant panache de fumée avec cette vidéo prise par drone depuis le centre ville.

Sur la commune de Origne, la fumée et l'odeur de brûlé commencent à impacter les habitants. Certains se sont préparés même à une éventuelle évacuation en rassemblant leurs biens les plus précieux, souvent des souvenirs. Notre équipe était sur place pour les rencontrer.