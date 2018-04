Crash d'hélicoptère à Lussac : un pilote et son élève sont décédés

© DR pour France 3 Aquitaine

© DR pour France 3 Aquitaine

A proximité des lieux de l'accident / © D. Bonnet

depuis 30 minutes d'après le président de l'aéroclub d'où il a décollé.Les faits se sont déroulés vers 10 heures. L'hélicoptère s'est écrasé dans les vignes à proximité du château Malydure. La carcasse gît entre les rangs de vignes. Des témoins auraient aperçu l'appareil "en difficulté ". Les services d'enquête de la gendarmerie et du bureau enquête et accident sont sur place.Il s'agit d'un appareil de la société HéliproPassion installée à l'aérodrome de Libourne, sur la commune des Artigues-de-Lussac.Cette société présente également sur le Bassin d'Arcachon est spécialisée dans les formations, les baptêmes ou encore les convoyages partout en France et en Europe.