Gironde : l’ange de la route s’appelait Pascal Obispo

‘On n’est pas seul sur la Terre’

extrait de l’album de Pascal Obispo sorti en janvier 2019. Le chanteur est avec Nicolas Lacrambe dans ce clip.



Une chanson, un livre, et un même titre : « On n'est pas seul sur la Terre ».

Peut-être que j’avais un message à faire passer, aux gens qui peuvent vivre les mêmes difficultés que moi, qui les vivront peut-être, des gens qui luttent contre la maladie pour leur porter un message d’espoir, on n’est pas seul sur la terre !

Nicolas Lacambre

► Rencontre avec Nicolas Lacambre sur le bassin d'Arcachon signée Sandrine Valéro et Sylvie Tuscq-Mounet

Nicolas Lacambre raconte sa renaissance dans un livre

Le livre de Nicolas Lacambre sort ce mercredi 18 septembre 2019 en libraire. / © Flammarion

Un accident de la route, un délit de fuite et un ange gardien. C’est une amitié forte, de celles qui naissent des tragédies.Le 26 février 2008, Nicolas Lacambre roule en moto sur la route départementale 106 qui relie Arès au Cap Ferret en Gironde. Il fait nuit. Le deux-roues est alors percuté de plein fouet par une voiture.Le chauffard s’enfuit.Nicolas Lacambre est laissé pour mort. Arrive alors un automobiliste.. Cet homme n’est autre que l’interprète de "L'île aux oiseaux" : Pascal Obispo.L’artiste, qui réside sur le bassin d’Arcachon, contacte les secours.Ce n’est que bien plus tard, que Nicolas Lacambre, apprendra l’identité de son sauveur.Ils feront connaissance lors d’un match de football des Girondins à Bordeaux.Une rencontre qui va sceller leur amitié et, après beaucoup de souffrances et de reconstructions, un projet artistique.Une chanson pour le chanteur, un livre pour cet homme miraculé, amputé d’une jambe et d’un bras, dont le corps porte à jamais les traces de cette tragique nuit.Les deux hommes racontent leur histoire, chacun à leur manière, mais choisissent un titre commun : « On n'est pas seul sur la Terre ».Dans son ouvrage, Nicolas Lacambre, raconte ce chemin difficile vers la renaissance et comment il a retrouvé goût à la vie.Le livre " On n'est pas seul sur la Terre " publié par la maison Flammarion, sort ce mercredi en librairie.