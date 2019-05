Hyper sexualité : le collège de Mios alerte les parents de dérives dans les comportements d'élèves

Visionnage de films à caractère pornographique, exhibitionnisme, masturbation dans la cour de récréation, attouchements des parties intimes....

Aussi tôt, chez des 6e, je n'ai jamais vu ça.



Un extrait de la lettre adressée par l'équipe du collège de Mios aux parents d'élèves. / © DR

. La principale du collège de Mios en Gironde a pris, avec son équipe, l'initiative d'alerter les quelque 600 parents d'élèves des comportements totalement inadaptés d'une quinzaine d'élèves de sixième et cinquième. Florence Maquin, principale de l'établissement, a pris la plume et envoyé un courrier dans lequel elle décrit les difficultés rencontrées cette année :La liste fait froid dans le dos. Florence Maquin confie :

Mise en danger des élèves

" J'alerte l'ensemble des parents pour qu'ils soient vigilants. " La principale du collège observe que les enfants ont accès à des contenus pornographiques et en font état des 10 ans et demi. Elle apporte le témoignage de cette élève qui " A six ans, avec mon cousin de 7 ans, sur la tablette pendant que les parents discutent. "



Alors à l'époque où les smartphones, tablettes etc... sont à portée de main ou dans beaucoup de mains de jeunes, les réseaux sociaux recherchés par ces ados peuvent faire des dégâts.



Pour certains enfants scolarisés, l'équipe du collège a pu intervenir et récupérer des photos. " Ils se prennent en photos, les diffusent partout " Sans filtre... Les comptes ne sont pas bloqués donc tout est possible.



Dans l'établissement de Mios, une quinzaine d'élèves a dû être recadrée, y compris par des punitions.

" Les parents ne mesurent pas la portée d'internet, la dangerosité "

C'est vraiment une grosse alerte.

L'équipe du collège aFCPE. " La principale a été très réactive " confie Delphine Nadeau, présidente de l'association.

Le portable est interdit au collège mais cela n'empêche pas les ados de les utiliser. Et leur éducation se fait bien sûr à l'extérieur sur le net. Ils reproduisent entre eux ce que la toile leur montre.

" Comme ces danses suggestives le Twerk, danses sensuelles, c'est ce que la société montre à nos enfants " se désole Delphine Nadeau. Et d'ajouter : " C'est nous qui avons créé cette situation "



La réaction des parents

L'appel à la vigilance a provoqué deux types de réaction de la part des parents. Certains ont confié à Florence Maquin qu'ils allaient surveiller de plus près. Ils ont entendu le message d'alerte. D'autres parlent "" Une façon depour la principale du collège.Alors pour avancer, Florence Maquin envisageCar beaucoup sont dans l'ignorance des dangers d'internet pour leur progéniture, ne savent pas mettre en place les restrictions d'accès. Elle va donc travailler avec la gendarmerie pour qu'en plus des élèves qui reçoivent leur visite durant l'année scolaire pour échanger sur les dérives de la toile,Cette fois, c'est allé trop loin pour ne pas mettre les parents fassent à leurs responsabilités.