Laurière (Haute-Vienne) : deux enfants meurent dans l'incendie d'une maison

Un incendie s'est déclaré, peu après 20h30, ce jeudi 11 juillet 2019 à Laurière en Haute-Vienne. Le feu a pris dans une maison, situé rue des Vignes, dans cette commune proche de Bessines-sur-Gartempe. Le bilan est terrible : deux enfants ont trouvé la mort. Les victimes sont âgées de 7 et 4 ans. Il s'agirait de deux garçons.Un témoin, en voiture, a aperçu de la fumée s'échappant de la toiture. Il a alors frappé à la porte de la maison et prévenu ainsi la mère de famille et son ami qui ne s'étaient rendu compte de rien.Le feu a semble-t-il pris à l'étage de l'habitation où se trouvaient les deux enfants, qui ont été, selon les premières investigations, victimes d'une épaisse fumée asphyxiante. L'incendie s'est ensuite propagé à l'ensemble de l'habitation. Les pompiers ont mis près de 5 heures a venir complètement à bout du sinistre. La maison est complètement détruite.La maman, en état de choc, a été transportée au CHU de Limoges.La famille était installée sur la commune depuis peu.Deux pompiers, parmi la trentaine mobilisée, ont été blessés lors de l'intervention.La cellule d'identification criminelle de la gendarmerie s'est rendue sur place. L'enquête est en cours pour déterminer l'origine de l'incendie.Crédit photos : : Nassuf Djailani & Eric Muller - France 3 Limousin