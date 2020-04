Une interpellation provoque des incidents dans le quartier de Beaubreuil à Limoges

Des feux de caddies ont été allumés / © Samuel Chassaigne / France Télévisions

"En rentrant du boulot, je suis passé par Cora, pour aller chez moi et y'avait des CRS au milieu de la route, explique cet internaute sur sa page facebook. Je savais pas quoi faire, y'avait des voitures qui brûlaient, des cailloux partout au milieu de la route. Bref une émeute avait lieu, j'ai mis quelques secondes à m'en rendre compte, les CRS avec leurs boucliers m'ont dit de passer vite. J'ai pas trop regardé mais suffisement pour voir que c'est le chaos"

Une explication @policenationale #Limoges sur cette intervention d’hier dans le quartier de Beaubreuil ? Dans ce qu’il y a de plus flagrant, frapper d’un coup de pied un homme déjà au sol interpelle quelque peu. pic.twitter.com/3aySwEphrb — Jérémy Le Bescont (@jeremylebescont) April 22, 2020

"J’étais chez moi nous raconte-t-elle, et j’ai entendu que ça criait dehors. Un gars de la bac a tiré avec son flashball dans le ventre de l'homme, à deux mètres de distance. Le type s’est écroulé et ça ne s'est pas arrêté là, deux autres types de la bac sont arrivés et ont continué en le tabassant"

Les forces de l'ordre sont déployées en ce début de soirée le 22 avril 2020 / © Samuel Chassaigne / France Télévisions





La police des polices saisie

C'est la 3ème fois que je saisis l'IGPN depuis un an que je suis en poste à Limoges, explique le procureur, et c'est la première fois pour des faits de cette nature.

Mercredi 22 avril dans l'après-midi,C'est une interpellation "musclée" qui a eu lieu la veille dans ce même quartier et dont les vidéos ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux qui a provoqué la colère de ces habitants. Comme le racontent nos confrères du Populaire du Centre , on y voit un homme d'une quarantaine d'années, alcoolisé, se faire arrêter de façon violente.Une habitante a vu la scène de chez elle et a filmé.Coup de poing, coup de pied : cesqui ont beaucoup choqué les habitants de Beaubreuil vont faire l'objet d'une enquête. Le procureur de Limoges Jean-Philippe Rivaud a saisi l'IGPN (Inspection Générale de la Police Nationale).En début de soirée ce 22 avril, environ 25 policiers se trouvent toujours sur place et font l'objet de caillassages par une quinzaine d'individus qu'ils estiment être "ceux qui tiennent le point de drogue dans le quartier". Un jeu du chat et de la souris qui pourrait durer une partie de la soirée.