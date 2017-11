Une nuit dans le train pour les passagers du Paris-Limoges

Passagers sur les voies

Effectivement, la présence d'individus signalés sur les voies, a obligé nos équipes à supprimer votre train. Avez-vous pu obtenir des informations auprès de nos agents en gare? N'hésitez pas à les solliciter si besoin. A votre service. — SNCF (@SNCF) November 22, 2017

Travaux nocturnes

Ce matin encore...

10 minutes de retard annoncées, puis 15, puis 30… Et finalement, un voyage annulé.C’est la mauvaise surprise à laquelle ont dû faire face les passagers du train Paris-Limoges qui devait partir hier soir à 19h41.Le premier problème était dû à une panne technique qui a paralysé l'ensemble de la ligne. Certains voyageurs franciliens sont descendus de leur train.Mais ensuite, le train pour Limoges ne pouvait plus partir : des travaux nocturnes ont actuellement lieu en gare de Vierzon, et aucun train ne peut circuler après une certaine heure...Les passagers ont donc été invités à trouver une solution pour dormir à Paris, ou à passer la nuit dans un train-couchette mis à leur disposition.La SNCF précise ce matin que tous les voyageurs seront remboursés.Les retards sur la ligne Limoges-Paris sont toujours réguliers : le premier train en provenance de la capitale est arrivé ce matin avec 20 minutes de retard, et le train partant de Limoges à 6h02 à destination de Paris est arrivé 1h15 après l’heure prévue…