VIDÉO. Limoges : la plus belle gare de France dévoile ses secrets aux touristes tout l'été

Limoges-Bénédictins, élue plus belle gare de France en 2022, recèle de nombreux secrets. Un monument emblématique de la ville qui culmine avec son campanile de 67 mètres de haut. Des visites sont organisées jusqu'à la fin de l'été.

Pour découvrir l’histoire de la gare des Bénédictins, il faut prendre de la hauteur…

Limoges-Bénédictins, sacrée plus belle gare de France en 2022 • © FTV

Un peu d'histoire...

Qu’ils soient Limougeauds ou de passage dans la région. Dans un premier temps, les visiteurs du jour découvrent pourquoi la gare a été implantée ici.

"Les manufactures de porcelaine ne sont pas loin. Mais en même temps, la place Carnot et ses nouvelles infrastructures également, raconte Aurélien Gendillou, guide conférencier à la ville de Limoges. On est entre deux quartiers qui sont en train, au cours du XIXe siècle, de s'industrialiser."

Le premier train de marchandises arrive à Limoges en 1856. Il fallait alors onze heures pour rejoindre Paris.

La première gare avec ses petits chalets en bois est beaucoup plus modeste. À tel point qu'elle ne va pas rester très longtemps. Très rapidement, elle va être détruite pour laisser place à une deuxième qui n'était pas au niveau de celle-ci. Elle était au niveau des voies. Aurélien Gendillou, guide conférencier à l'office de tourisme de Limoges

En 1925, la nouvelle gare des Bénédictins alors en construction avec son campanile • © Paul Colmar

La gare des Bénédictins que nous connaissons aujourd’hui a été inaugurée en 1929, après quatre ans de travaux.

La face cachée du monument

Quand on se rapproche de l’édifice, on observe une multitude de détails, à l’image des blasons. Ils symbolisent les villes qui étaient accessibles en train depuis Limoges comme Tours ou Orléans :

Des blasons à l'image des villes accessibles depuis Limoges ornent la gare des Bénédictins • © FTV - Nassuf Djailani

Après une heure de balade, les touristes rencontrés sont sous le charme.

J'ai découvert qu'il y avait une visite de la gare que je n'avais jamais faite. Et je savais que Limoges avait été nommée plus belle gare de France cette année. Je me suis dit, quelle aubaine ! Profitons-en ! Une touriste

Elle est vraiment belle. C'était vraiment intéressant. On en a appris beaucoup sur la gare, donc cela la rend encore plus prestigieuse qu'elle ne l'est déjà. Une touriste

C'est vrai que le bâtiment était magnifique. Je l'avais déjà vu sur les photos. Je l'ai trouvé très beau et j'avais envie de le voir de près. Une touriste

Un campanile qui culmine à 67 mètres de haut, plus haut que celui de la gare de Lyon. Une horloge dont le cadran en chiffres romains a une spécificité avec un quatre écrit IIII et non pas IV. Un passage routier souterrain utilisé par les troupes allemandes lors de l'Occupation. La gare de Limoges recèle de bien nombreux pans méconnus.

Le cadran de l'horloge de la gare de Limoges a sa propre spécificité • © FTV - Nassuf Djailani

Avec son côté art déco, elle reste l’un des principaux symboles de la Ville. À découvrir ou redécouvrir tout cet été.