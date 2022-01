Grippe aviaire : 2,5 millions de volailles seront abattues dans les Landes

Afin de limiter la propagation de la grippe aviaire dans les élevages de volailles, 2,5 millions de bêtes vont être abattues sous trois semaines. Ce vide sanitaire, qui concernait déjà 1 millions d'animaux, a été officiellement étendu en préfecture des Landes ce 19 janvier.

Contraints par la propagation de la grippe aviaire dans le Sud-Ouest, les éleveurs de volailles se préparent à abattre de nouveaux animaux, comme un an auparavant. Réunis en préfecture des Landes à Mont-de-Marsan ce 19 janvier, les professionnels de la filière se sont vus confirmer que 2,5 millions de volailles supplémentaires, saines comme contaminées, devront être éliminées pour endiguer l'épidémie.

Ce chiffre correspond aux cheptels présents dans la zone dite "de surveillance" identifiée par les pouvoirs publics comme périphérique à la "zone de protection" où on été observés les foyers de contamination. Ces 2,5 millions de canards et de poules devront donc rejoindre le million déjà éliminé en zone de protection depuis le début de la crise en décembre 2021.

Le vide sanitaire décrété atteint un niveau égal à celui de l'année passée, où environ 3,5 volailles avaient été tuées.

Un "fiasco sanitaire"

Les éleveurs affiliés à la Confédération paysanne et au Modef déplorent "un fiasco sanitaire" lié selon eux à l'absence de "remise en cause des choix productivistes" et au trop grand nombre d'exploitants réfractaires à la vaccination de leurs volailles.

Les trois abattoirs de Saint-Sever, Pontonx et Hagetmau seront réquisitionnés afin de mener ces abattages sanitaires qui devront durer plus de trois semaines.

Le Ministère de l'Agriculture devrait acter la décision par communiqué dans la soirée, voire annoncer que ce vide sanitaire pourrait s'étendre à d'autres communes.