"Devoir se priver de tout, c'est inadmissible"

Grand débat : la précarité des femmes retraitées agricoles comme Marie-Claire

Ces femmes ont envie qu'on parle d'elles. "C'est bien ce que vous faites, continuez", nous confie l'une d'entre elles. Nous poursuivrons, mais sans son témoignage malheureusement. Cette octogénaire, retraitée agricole, n'acceptera pas de témoigner devant notre caméra. À l'autre bout du fil, on entend au loin son mari, visiblement pas favorable à notre venue.Ces femmes sont pudiques, rares sont celles à accepter de se mettre "dans la lumière" pour évoquer leurs conditions de vie. Plus habituées à vivre dans l'ombre. L'ombre d'un couple, l'ombre du patriarcat, l'ombre de la société aussi. Le monde rural a ses codes, la réserve est l'un d'entre eux.

"Les gilets jaunes... je suis allée trois après-midi au rond point de Damazan. Je me porte solidaire. C'est inadmissible,

des gens qui ont cotisé toute leur vie doivent avoir le minimum vital. Qu'on ne puisse pas, comme toute personne, faire

un petit voyage, partir en vacances. Devoir se priver de tout, c'est inadmissible" explique Marie-Claire Higonnenq.

"Moi si j'étais un petit peu plus jeune avec un petit peu plus de vitalité, je partirais (manifester) à Paris, Bordeaux, Marseille... Je suis un petit peu une révolutionnaire" sourit Marie-Claire.

"Je suis un petit peu une révolutionnaire" dit Marie-Claire lorsqu'elle évoque son soutien aux gilets jaunes. / © FTV

Combien de femmes en dessous du seuil de pauvreté ?

© MSA

Leur combat : une retraite équivalente à 85 % du SMIC !

Maire-Claire Hogonnenq a 72 ans et vit à Aiguillon dans le Lot-et-Garonne.puisqu'elleCar avant de prendre à son compte une petite propriété agricole en fermage, Marie-Claire travaillait pour ses beaux-parents, agriculteurs.. Une situation qui est loin d'être isolée et qui témoigne d'une époque et du mode de vie rurale.Aujourd'hui, le couple se débrouille comme il peut. Michel, le mari de Marie-Claire, a cotisé toute sa carrière c'est-à-dire 43 ans. Sa retraite s'élève à 770 euros."Autant vous dire que les agences de voyages ne nous connaissent pas, les restaurants, on passe devant".s. Leur fille vit à Tarbes, elle n'a pas repris l'exploitation.. Alors le couple a mis cette petite surface en jachère en échange d'"un petit pécule de la PAC". Et comme Michel a été prévoyant, il a un temps cumulé les emplois. Il a aussi travaillé pour la Seita, bien implantée dans le département. Grace à cela, il touche 120 euros de plus par mois. Presque un luxe.Nous avons tenté de voir où se situaient les retraités agricoles et plus particulièrement les retraitées. Difficile de le savoir précisément, car il faut recouper le montant de leur retraite avec celle de leur mari, mais certains chiffres parlent.Dans le Lot-et-Garonne, par exemple, on compte. Une pension de réversion est versée aux femmes veuves, elle équivaut à 54 % du montant de la retraite du mari. Les autres plus de 9 000 perçoivent leur retraite et parfois aussi une pension de réversion. Pour celles-ci, les chiffres sont assez éloquents :. Les autres (42,3 %) perçoivent entre 500 et 1000 euros par mois. Enfin seulement 9,3 % d'entre elles touchent plus de 1000 euros par mois.Un homme se bat. Évidemment, il est lui aussi retraité agricole, comme s'il fallait "en être" pour pouvoir (vouloir ?) s'attaquer à un tel sujet.Guy Soulage, président l'ADRA 47 (Départementale des Retraités Agricoles du Lot-et-Garonne (ADRA 47) le pense. Il est parti d'un constat, un chiffre, qui lui est propre, le montant de sa retraite. Il a travaillé comme chef d'exploitation toute sa vie et a cotisé tout le long de ses 42 années de carrière, comme sa femme d'ailleurs. Aujourd'hui, il touche 850 euros par mois, sa femme 600 euros. Et il s'estime bien loti : "il y en a qui on travaillé 42 ans comme chez d'exploitation et qui n'ont même pas 850 euros par mois !" explique-t-il.Il faut dire que le retraité sillonne les routes du département pour rencontrer tous ces hommes et ces femmes qui se serrent la ceinture alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Il les écoute et tente de mettre en place des ponts avec la MSA et des associations pour leur venir en aide. Aujourd'hui, il se bat aussi sur le terrain politique.Un grand débat doit avoir lieu dans chaque région. Pour l'instant, rien en Nouvelle-Aquitaine. Et si il avait lieu à Villeneuve-sur-Lot ? C'est leur souhait, l'invitation a été lancée, elle a sûrement atterri au milieu de nombreuses autres. Et alors ?Olivier Damaisin, semble sensibilisé à la question. Grace à Guy Soulage sûrement, mais aussi, car il n'a pas le choix, il lui suffit de regarder à 360° pour voir l'évidence du terrain. Il a été élu dans un département très rural, où les agriculteurs sont nombreux. Dans le Lot-et-Garonne, la MSA recense 21 182 personnes bénéficiant d'une retraite agricole. La majorité (55,6 %) est des femmes, reflet d'une espérance de vie plus longue. Mais entre les deux homme cela chauffe parfois. On ne la fait pas à Guy Soulage.. "L'Europe ne nous aurait pas suivis" repond le député.Une! Impossible pour Guy Soulage de laisser ces retraitées dans une telle situation jusque-là.. C'est là que le député intervient, calmant les ardeurs du retraité. Pragmatique l'élu :

"Pour que ça passe, il faut proposer un financement crédible, et je pense qu'il faut un effort de solidarité nationale pour qu'ils aient des retraites descentes, qu'on peut trouver un fond de solidarité au niveau du gouvernement, une solution propre".



En attendant les deux hommes espèrent réussir à faire venir le président à Villeneuve-sur-Lot. Guy Soulage pourrait alors lui parler de ces femmes retraitées agricoles, dont le sort est d'ailleurs bien souvent le même que celui des épouses d'artisans ou de commerçants.



Voyez notre reportage dans lequel sont interviewés Marie-Claire Higonnenq, Lysiane Lenice (directrice générale de la Mutualité Sociale Agricole du Lot-et-Garonne et de la Dordogne), Guy Soulage (président de l'Association Des Retraités Agricoles du Lot-et-Garonne), et Olivier Damaisin (député LREM de la 3e circonscription du Lot-et-Garonne) :

Dossier : la précarité des femmes retraitées agricoles en Nouvelle-Aquitaine