"Je ne sais pas comment l'expliquer : ce village a une âme." Une bastide du Lot-et-Garonne sélectionnée pour "le village préféré des Français"

La magnifique bastide de Villeréal a été sélectionnée pour l'émission "Le village préféré des Français". Ses maisons à colombage, ses jardins clos à l'ancienne et sa grande halle centrale, qui sait accueillir les fêtes locales typiques du sud-ouest pourraient bien faire la différence. Les votes sont ouverts jusqu'au 8 mars.

Le maire n'est pas peu fier : il fait "partie du Top 14 !". Villeréal, sa commune lot-et-garonnaise a été sélectionnée, avec 13 autres en France, et participera à l'émission "Le village préféré des Français", diffusée sur France 3.

La référence rugbystique et conviviale sied parfaitement à cette ambiance de compétition intervillages. Les votes sont ouverts depuis ce lundi 19 février au vendredi 8 mars : il s'agit de choisir parmi quatorze communes de France des Hauts-de-France à la Côte d'Azur, en passant par l'Outre-mer. C'est la première fois, depuis la création de l'émission en 2012, que le Lot-et-Garonne représente la région Nouvelle-Aquitaine.

La Toscane du sud ouest

Avant même de parler de la beauté de sa bastide, Jean-Jacques Caminade est formel sur un point : ce n'est pas un village musée. "Une bastide qui vit toute l'année : 1 300 habitants, 150 commerces, artisans, services, trois médecins généralistes, cinq coiffeurs, trois banques et toujours des activités", énumère-t-il. Et pourtant, il le reconnait, "on est un peu loin de tout, à 30 km de Villeneuve et de Bergerac".

On n'a pas la mer ni la montagne, mais on a la Toscane du Sud-Ouest ! Jean-Jacques Caminade Maire de Villeréal

Une bastide préservée

Villeréal est l’une des 300 bastides du sud-ouest de la France. Son histoire est liée au frère du roi Saint-Louis, Alphonse de Poitiers qui la fonda en 1267. On y retrouve tout le charme des constructions médiévales à colombages et cornières avec, au centre de la bastide royale, sa majestueuse halle, à la charpente en bois de chêne. On vante aussi sa campagne verdoyante qui accueille de nombreux haras et un hippodrome. Sa beauté, il a fallu la préserver, tout en permettant au Villeréalais de s'y sentir bien.

"On a une église du 13ᵉ, une halle du début 16ᵉ, qui mériteraient quelques travaux... On y fait très attention... C'est un village authentique, je ne sais pas comment l'expliquer : il a une âme", assure le maire.

En 2018, la commune a obtenu le label "Plus beau village de France". Une très belle reconnaissance pour Jean-Jacques Caminade, qui poursuit sa description avec ferveur. "Des bastides, il y en a beaucoup dans le Sud-Ouest mais ici, on a une bastide un peu particulière avec, à l'intérieur, de nombreux jardins remarquables. Ce qui fait que c'est une bastide aérée. Vous vous y sentez bien..."

Stéphane Bern attendu sur place

Sur le site internet de la commune, on perçoit de cette fierté affichée. "Notre village a été retenu pour représenter la Région lors de l'édition 2024 de l'émission télévisée « Le village préféré des Français » sur France 3 !" Il s'agit également d'informer les Villeréalais de la présence éventuelle de l'animateur Stéphane Bern lors du reportage consacré à Villeréal qui devrait être "tourné au printemps".

Jean-Jacques Caminade, le maire de Villeréal, peut enfin en parler et il est très enthousiaste. Il était tenu au secret jusqu'au 19 février, date de l'ouverture des votes.

Ça faisait trois semaines que je le savais. Ce n’était pas facile : j'étais heureux. Jean-Jacques Caminade Maire de Villeréal

Alors depuis l'annonce, il se rattrape. "Tous nos réseaux sont en éveil", assure-t-il, enthousiaste. À commencer par une interview, dès ce mardi matin, dans la radio locale, Radio 4 "qui diffuse jusqu"à Agen et Bergerac..." Il compte sur les Villeréalaises et Villeréalais pour soutenir la candidature, mais aussisur les visiteurs des alentours. Notamment la communauté anglaise qui vient aux retransmissions des opéras du MIT de NewYork dans la salle des fêtes de la bastide. "Les gens viennent de 10-20 kilomètres pour voir ça sur grand écran".

De la concurrence

Pour cette 12è édition, l'émission propose aux téléspectateurs de France 3 de découvrir ou redécouvrir "quatorze incroyables communes riches d’histoire et de culture" dans les quatre coins de la France. Le tenant du titre en tant que village préféré des Français est un village des Hauts-de-France : Esquelbec. Il s'agira pour la bastide de faire valoir ses atouts face à d'autres lieux de rêve en Guadeloupe, côte catalane mais aussi une île bretonne...

Pour voter, rendez-vous du 19 février au 8 mars 2024 :

Pour voter

Les votes sont ouverts depuis le 19 février et jusqu'au 8 mars minuit. Vous pouvez, dès à présent choisir votre village préféré sur le site internet ou par téléphone.

Les résultats du vote et le classement général seront connus lors de l'émission qui consacrera "le village préféré des Français", qui devrait être diffusée sur France 3, à la fin du mois de juin.