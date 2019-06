L'ocelot, un félin très discret

Salavador Dali possédait un ocelot domestiqué nommé Babou - 12 mai 1965 / © AFP

Pyrénées-Atlantiques : naissance d'un bébé ocelot au zoo d'Asson

Une bonne nouvelle pour le zoo d'Asson , le second à venir au monde cette année en parc zoologique en Europe.Pour l'instant,, sa maman doit d'abord s'en occuper à l'abri des regards.Sur sa page Facebook , le zoo indique que, en attendant de pouvoir l'observer.La dernière fois qu'un bébé ocelot est né au zoo, c'était il y a deux ans.L'ocelot est un félin que l'on trouve essentiellement enSa carrure semblable à celle du chat sauvage, mais son agilité et ses talents de chasseur le rapprochent davantage des grands félins.Très solitaire et discret, il est souvent confondu avec le Margay.Des tentatives de domestication ont été faite dans les années 50.Le peintre espagnol Salvador Dali, connu pour ses excentricités, en possédait lui-même un, nommé