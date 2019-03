Poitiers : qui a volé le clitoris géant installé sur le campus de l'université ?

Le clitoris géant du campus de l'université de Poitiers a encore disparu !



La sculpture symbolisant les violences sexuelles faites aux femmes a été entièrement dérobée dans la nuit du 1er au 2 mars dernier. L'oeuvre elle-même mais aussi le mât qui la supporte et le panneau explicatif, il n'y a plus rien...

Acte de malveillance ou simple plaisanterie ?

Depuis son inauguration en novembre 2017, l'oeuvre dérange. Installée à l'initiative de l'association Les Ami.e.s des femmes de la Libération, elle dénonce aussi bien la prostitution féminine que l'excision...

L'oeuvre est aussi une réponse féminine, certans disent féministe, au phallus géant érigé depuis 40 ans sur le campus de l'université. Il est le totem de la confrérie estudiantine des "Bitards".



En mars 2018, la réalisation du Britannique Matthew Ellis avait déjà fait l'objet d'un vol. Le clitoris en inox avait alors été retrouvé une dizaine de jours plus tard, abandonné dans un buisson. Puis il avait été remis en place, trônant fièrement face à la Maison des étudiants.



L'université a porté plainte. La police enquête...



