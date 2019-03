Poitiers : repartie de la maternité du CHU, la maman accouche dans sa salle à manger au Blanc

Colère et frayeur d'une grand-mère

Bonjour, je voulais vous annoncer que mon petit-fils est né cette nuit, mardi 19 mars 2019, au Blanc, dans la salle à manger de ses parents, en présence uniquement de sa maman et son papa. Les pompiers et le Samu sont arrivés après sa naissance.

Anatole est né mardi à 1 heure du matin, chez ses parents, au Blanc, dans l'Indre. Ville du Berry-sud, où la maternité a fermé il y a 9 mois, créant une polémique nationale et des manifestations.Sa maman a accouché dans la salle à manger, à genoux, aidé par son papa. Elle n'a pas eu le temps de retourner au CHU de Poitiers, à une heure de route.Car la veille, le lundi, après les premières contractions, le couple s'était rendu à la maternité de Poitiers où l'accouchement était prévu. Mais après quelques heures passées en observation, la parturiente est renvoyée chez elle, faisant la route, soit 90km, en sens inverse. Elle mettra son bébé au monde 5 heures plus tard.La mère et le nouveau-né, qui est son deuxième enfant, ont ensuite été emmenés au centre hospitalier de Poitiers.Un beau sujet de discussions pource vendredi, pour 3 jours.Dans un récit adressé au Comité de défense de la maternité du Blanc dans l'Indre, la «mamie très en colère» d'Anatole témoigne comme le rapporte le quotidien la Nouvelle République. Ainsi démarre le message de Catherine Bourgoin, grand-mère heureuse mais passée par toutes les émotions.