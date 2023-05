Retour sur l'incroyable histoire du bébé ours Douillous retrouvé seul dans les Pyrénées

L'ourson est désormais un adulte. Mais Douillous aurait très bien pu ne jamais grandir. Il semblait même condamné. A l'âge de 5 mois, il a été retrouvé seul, dénutri et déshydraté en Ariège en juin 2019. Il est alors confié à un vétérinaire du Tarn qui lui sauve la vie. Retour sur l'histoire d'une renaissance.

Didier Villate est vétérinaire. Il travaille beaucoup sur les élévages bovins et ovins. Mais, il a une passion pour la faune sauvage. Et, en juin 2019, son rêve va devenir réalité. Il est sollicité par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour participer au sauvetage de Douillous, un ourson de 5 mois.

Le jeune plantigrade va prendre le nom de la commune sur laquelle il a été retrouvé. Il était en très mauvais état. L'ourson est seul, sans sa mère. Ses chances de survie sont très limitées. Mais l'ourson va faire preuve d'un étonnant caractère qui a bluffé son soigneur.

Fuir pour survive

L'homme a été le "meilleur" ennemi de l'ours pendant des siècles. La chasse a littéralement décimé la population de plantigrades dans les Pyrénées. Mais l'ennemi vient parfois de l'intérieur c'est-à-dire des mâles.

Douillous en a fait l'amère expérience. Comme le rapelle son vétérinaire, les infanticides sont frèquents chez les ours. Les males n'hésitent pas à se débarrasser des petits pour s'accoupler avec leur mère. C'est probablement ce qui s'est produit avec Douillous. Pour sauver sa vie, il a du affronter seul la montagne alors qu'il n'était pas sevré.

Par chance, l'ourson croise la route des agents de l'Office National de la Chasse. Il est capturé et confié au bon soin de son vétérinaire, Didier Villate.

Un examen clinique et des prélévements sanguins pointent un état de très grande fatigue. Mais l'animal, outre l'enthousiasme et le devouement de son vétérinaire, bénéficie d'une puissante vitamine : un caratère bien trempé.

Un tempérement de "lion"

L'ourson est placé dans un refuge tarnais. A peine arrivé, il se jette sur le "menu" du jour : de la viande et des fruits. Ses chances de survie étaient limitées. Mais il se refait une santé. Au point de prendre le large pour une balade en plein air. Douillous exploite la seule faille de sa cage, et part visiter la campagne avoisinante.

Il est retrouvé 48 heures plus tard, le museau dans de la nourriture pour bovin.

Pour son vétérinaire, l'ourson fait preuve d'un sacré caractère.

En septembre 2019, Douillous retrouve le milieu naturel qu'il n'aurait du quitter.

Il retrouve le massif pyrénéen.

Un ours adulte, ressemblant à Douillous, a été reperé.

Opération réussie et grand sourire pour son sauveur, Didier Villate.