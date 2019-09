Haute-Garonne : après ses péripéties, l'ourson Douillous de retour en pleine forêt

Il n'est âgé que de huit mois mais Douillous a déjà vécu bien des aventures.Retrouvé seul, dénutri et déshydraté par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage le 10 juin 2019, l'ourson, baptisé Douillous (nom du lieu-dit où il a été découvert), est confié à un soigneur animalier tarnais, chargé de le requinquer. Le bébé ours en effet n'est pas sevré.Au terme de quatre jours pendant lesquels Douillous est "chouchouté" et remis sur pattes, l'envie lui prend de se faire la belle. Il décampe dans la nuit du 16 au 17 juin et demeure introuvable pendant 48 heures.Finalement récupéré, et placé sous "haute surveillance", Douillous a poursuivi sa convalescence, dans un nouveau lieu de captivité. Son retour en pleine forêt était d'ores et déjà prévu par le protocole du plan national. C'est chose faite depuis aujourd'hui, selon la préfecture de massif.