Aude : la vitrine du Super U de Trèbes tagguée

Très tôt ce mardi 21 août au matin, des tags jaunes avec des fautes d’orthographes ont été découverts sur les vitrines du Super U de Trèbes, selon nos confrères de l’Indépendant "De Arnaud Amory à Arnaud Beltram, ce qui font désordre ici ne sont jamais occitans" ou encore "Dehors les francs-maçons, les arkis, les anglais. Dehors les Français venu ici sans raison"; pouvait-on lire sur les vitrines du supermarché.Très rapidement, la police a été appelée et un périmètre de sécurité a été installé autour de la vitrine tagguée, afin de permettre aux gendarmes de l'identification criminelle de faire leur travail de prélèvements et de constatations.Il y a quelques mois, un drame a coûté la vie à quatre personnes dans la ville de Trèbes. Le magasin Super U avait été la cible d’attaques terroristes, qui avait fait deux morts, le colonel Aranud Beltrame, et un client.