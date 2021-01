EN IMAGES. Météo : les nuages lenticulaires illuminent le ciel de Carcassonne

De somptueux nuages lenticulaires se sont formés dans le ciel audois au-dessus de Carcassonne et de ses environs, mardi soir. Les internautes ont sorti les appareils photos et s’en sont donnés à cœur joie en publiant leurs clichés sur les réseaux sociaux !

Le Cers, ce vent parfois très violent qui vient du nord-ouest de Narbonne, serait à l'origine du fascinant spectacle qui s'est déroulé dans le ciel audois, au dessus de Carcassonne et des villages voisins, en fin de journée ce mardi.

Suivi Météo Aude 11, association de loi 1901 qui a pour objectif d’informer la population des conditions météorologiques, a publié une première photo sur sa page Facebook mardi, en indiquant : "La présence d'un vent de cers parfois soutenu en altitude a permis la formation des nuages lenticulaires dans le ciel de l'Aude. On peut le remarquer grâce à cette magnifique photographie réalisée durant la fin d'après-midi de ce Mardi 12 Janvier 2021 par Pierre sur la zone du Carcassonnais".

La photo de nuages lenticulaires dans le crépuscule audois, prise par Pierre Rmd et publié par Suivi Météo Aude 11, a enchanté les internautes. • © Pierre Rmd pour Suivi Météo Aude 11

Un millier d'internautes ont réagi sur la page Facebook de Suivi Météo Aude 11, cette publication a été partagée plus de 400 fois.

En réponse à ce post, dans les commentaires, nombre d’internautes ont, eux aussi, publié leurs propres photos du même phénomène, clichés souvent spectaculaires comme cette photo prise Virginie Fonsès pris à Carcassonne.

Photo de ces nuages lenticulaire prise mardi 13 janvier 2021 à 17h32 dans la zone du Pont Rouge à Carcassonne, dans l'Aude par Virginie Fonsès. • © Virginie Fonsès

De la lentille à la soucoupe volante

Les nuages lenticulaires apparaissent lorsque le vent souffle fort en altitude, dans une atmosphère humide : "Ils ont une forme très particulière, ressemblant à des lentilles (verres dont la forme concave ou convexe utilisés en optique) ou à des soucoupes volantes" comme l'explique Météo France sur son site internet.

En franchissant un relief, l'air se déplace en mouvements ondulatoires : lorsqu'il monte et se refroidit assez, l'eau se condense et forme le nuage lenticulaire. Ces nuages se rencontrent donc surtout à proximité d'un relief. Météo France

Photo de nuages lenticulaires signé Elodie Garcia, prise mardi à Durban-Corbières dans l'Aude. • © Elodie Garcia

A l'instar de Météo France, d’autres organismes spécialisés sur les phénomènes météos comme Météo-Contact et Kéraunos, l’observatoire français des tornades et orages violents, ont également relayé sur les réseaux sociaux - Tweeter ou Intagram- des photos similaires, toutes plus belles les unes que les autres :