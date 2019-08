Attention à l'arnaque, l'incroyable camping perché dans les airs à Millau n'existe pas !

Une fausse annonce pour récupérer des données personnelles

« cet établissement extraordinaire est réservé aux membres du Camping.Luxe ».

« le séjour dans les cabanes du Viaduc est une aventure vertigineuse et qu’il est important d’aborder les questions de sécurité avant votre séjour ».

questionnaire camping : données personnelles

Sur le site Camping.Luxe l'annonce tourne au Canular

Présentation des cabanes suspendues au viaduc de Millau

L’annonce interpelle.On a vraiment envie d’en savoir un peu plus sur cette offre de camping insolite. Alors on clique ! Le site nous explique quePour en faire partie, il faut s’inscrire avec Facebook. L’envie est trop forte, on clique à nouveau. Sur la page, on nous informe quePourquoi pas, on peut comprendre l’enjeu… et évidemment on reclique. C’est à ce moment-là que le rêve de dormir dans des cabanes suspendues au viaduc de Millau commence à prendre l’eau !On tombe sur un questionnaire qui n’a pas vraiment de lien avec l’aspect sécuritaire. En effet on nous demande des informations concernant notre mode alimentaire, notre qualité de sommeil et notre santé mentale, incroyable !Plus étonnant encore, à la fin du questionnaire le site étudie vos réponses et vous informe que vous êtes troppour faire partie de l’aventure, un comble !Vous pouvez faire inlassablement le test et changer vos données, la réponse est la même, vous êtes toujours», le rêve s’envole !Après avoir répondu au questionniaire, en validant l'inscription on a quand même accès au site Camping.Luxe. Parmi les différentes annonces on retrouve nos fameuses cabanes suspendues au viaduc de Millau. Le descriptif tourne au canular, trop grotesque pour y croire, avec l'humour la pilule est toujours plus facile à avaler!On y apprend par exemple que pour notre sécurité " un baudrier" nous sera remis, ou encore que le restaurant situé à 343 mètres de haut est accessible via l'ascenseur le plus rapide d'Europe...Camping.Luxe est un site édité par la société Vacances Vues du Ciel. Une société créée il y a 6 ans, spécialisée dans le conseil et autres activités informatiques. Le site Vacances Vues du Ciel propose de nombreux séjours haut de gamme dans les campings de France et notamment en Occitanie. L'annonce du " Camping dans les cabanes suspendues au viaduc de Millau" apparaît bien. Lorsque l’on clique sur le lien on est renvoyé sur le site Camping.Luxe où il faut à nouveau répondre au questionnaire pour accéder aux offres.Nous avons essayé de joindre la direction, sans succès. Le site fait cependant référence à la règlementation pour la protection des données « vous avez le droit de contacter SARL Vacances Vues du Ciel, éditrice du site Campings.Luxe, afin de demander à tout moment l’accès, la mise à jour, la rectification et la suppression de vos données personnelles. »