Aveyron : deux enfants sont morts percutés par un tracteur conduit par un homme en état d'ivresse

Un garçon et une fille de huit ans, qui faisaient du vélo, sont morts samedi à Montbazens (Aveyron) après avoir été percutés par un tracteur conduit par un homme en état d'ivresse.



Selon nos informations, le conducteur serait un jeune pompier volontaire originaire de Paris et qui avait emprunté le tracteur pour faire des travaux dans sa maison de vacances.



L'accident s'est produit peu avant 18h00. Les deux enfants, qui ont été percutés par ce tracteur avec remorque, ont été déclarés décédés par les médecins du service d'urgence (SMUR) après de longues tentatives de réanimation.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue et il sera entendu ce dimanche après dégrisement.