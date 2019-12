La CGT revendique les coupures de courant pendant les matchs de Top 14 Castres-Lyon et Agen-Toulouse

Une drôle de 11e journee de Top 14. Après Castres-Lyon, c'est au tour d'Armandie d'être plongé dans le noir à 51e #SUAST pic.twitter.com/vN1mO1RYJP — Gauvain Peleau (@gauvainpb) December 21, 2019

La réforme des retraites et la contestation sociale se sont invitées ce samedi sur les terrains du Top 14 de rugby, notamment les matchs où deux clubs d'Occitanie, le Castres Olympique et le Stade Toulousain étaient engagés.Dans l'après-midi, le match Castres-Lyon (remporté par les Tarnais) a été perturbé quelques minutes par l'arrêt de l'éclairage et la coupure d'électricité dans le stade Pierre Fabre.Auparavant, un hommage avait été rendu à Ibrahim Diarra, ancien joueur du Castres Olympique, décédé cette semaine à l'âge de 36 ans.Dans la soirée, c'est cette fois le match Agen-Toulouse (gagné finalement par les Toulousains) qui a été arrêté pendant plusieurs minutes, le stade Armandie étant plongé dans l'obscurité la plus totale.Enedis a indiqué que ces coupures étaient intentionnelles et dans la soirée, selon RTL, la CGT Energie a confirmé être l'auteure de ces coupures d'électricité, pratiquées pour marquer l'opposition à la réforme des retraites.