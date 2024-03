Effondrement d'un pont dans le Gard : une région scindée en deux, la route D906 coupée pendant des mois

À peine 24 heures après l'effondrement du pont de Chamborigaud, la vie s'organise pour les riverains, les écoliers et les secours. Car cette route départementale majeure dessert une grande partie des Cévennes, du nord du Gard au sud de la Lozère et de l'Ardèche.

Une des cinq arches du pont en pierre de Chamborigaud dans les Cévennes gardoises, en limite de la Lozère, s'est effondrée, lundi 18 mars, vers 16h. Un camion balayeuse qui se trouvait sur l'ouvrage au moment du drame a chuté avec le tablier du pont. Blessé dans l'accident et hospitalisé au CHU de Nîmes, les jours du conducteur ne sont pas en danger.

Depuis, la route départementale 906 est coupée au niveau de la rivière Le Luech, vers la sortie nord de la commune.

Un pont à cinq arches qui surplombe le Luech sur la commune de Chamborigaud dans le Gard s'est écroulé aux alentours de 16h, lundi 18 mars 2024. • © FTV

La RD 906 coupée à Chamborigaud

Cet incident va avoir d'énormes conséquences sur la vie des riverains de la RD 906 et des automobilistes qui l'empruntent entre Alès et la Lozère, via Chamborigaud, Génolhac, Concoules et Villefort.

Le trafic des transports scolaires et le système d'intervention des secours ont dû être adaptés.

Les cars scolaires qui utilisent quotidiennement cet axe routier pour se rendre au collège de Génolhac étant trop grands pour emprunter la déviation la plus courte ont été remplacés par des minibus. Idem pour le transport des élèves de l'école élémentaire.

Pour l'intervention des services de secours et des pompiers, au nord de la coupure de la D906, pas de soucis, il y a un centre à Génolhac. Mais au sud, ce sont les hommes du centre de secours de La Grand-Combe, à 20 kilomètres et 25 minutes de route, qui interviendront désormais par soucis de rapidité.

Des déviations pour les voitures et les camions

Une partie du pont étant effondrée et la route étant fermée pour une durée indéterminée, des déviations ont été mises en place rallongeant beaucoup les temps de parcours et les trajets. Environ 40 à 45 minutes de plus, entre Alès et Villefort.

Déviation poids lourds à partir de l'Affenadou : RD.59 vers Le Martinet et Saint-Florent-sur-Auzonnet, puis RD.904 Saint-Ambroix puis l'Ardèche Saint-Paul le Jeune, et RD.901 Les Vans et Villefort.

Déviation poids lourds conseillée depuis Alès: RD.904 Saint-Ambroix puis l'Ardèche Saint-Paul le Jeune, et RD.901 Les Vans et Villefort.

Déviation pour les véhicules légers uniquement : entre Chamborigaud et le hameau de Belle Poile, RD.29 et RD.17.

Un pont inspecté et classé "en bon état"

Pour le Conseil départemental du Gard, cet effondrement suscite l'étonnement. L'ouvrage de 50 mètres de long, régulièrement inspecté et vérifié, n'avait aucun problème et aucune fragilité.

L'ouvrage est vérifié tous les trois ans. La dernière visite date de juin 2022 et il était classé en bon état. C'est fort possible que les dernières intempéries soient à l'origine de l'effondrement. Raoul Gerasse, chef du service routes au Conseil départemental du Gard

Pour le moment, les causes de l'effondrement ne sont pas connues, mais les inondations du week-end du 9 et 10 mars pourraient l'avoir fragilisé.

Les travaux de remise en état du pont pourraient durer de nombreux mois.