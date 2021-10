Des légionnaires soupçonnés de diriger un réseau de prostitution arrêtés à Nîmes

Six légionnaires ont été présentés à un juge de la JIRS de Marseille ce vendredi 22 octobre. Ils sont soupçonnés d'être à la tête d'un réseau de prostitution national.

Ils sont soupçonnés d'avoir organisé un réseau de prostitution nationale. Six légionnaires du régiment de Nîmes ou qui y seraient récemment passés au cours de leur carrière militaire, été présentés à un juge de la JIRS de Marseille ce vendredi 22 octobre. Ils ont été mis en examen pour proxénétisme aggravé, traite d'êtres humains, blanchiment et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime.

Arrêtés à Nîmes et dans les Bouches-du-Rhône

Une information révélée par nos confrères de Midi libre et confirmée par Eric Maurel, le procureur de la République de Nîmes. Les légionnaires ont été interpellés mardi 19 ocotbre à Nîmes et dans les Bouches-du-Rhône par les policers du Raid et de L'office central de lutte contre la traite des êtres humains (OCRTEH) dans une enquête portant sur un réseau national de proxénétisme. Les suspects sont originaires des pays de l'Europe de l'Est.

Préservatifs et standardistes

L'enquête a commencé en novembre dernier. Une prostituée ukrainienne a été contrôlée par des douaniers de Saint-Nazaire. En possession d'une importante somme d'argent et d'une quantité importante de préservatifs, elle aurait reconnu qu'elle se prostituait au sein d'un réseau dirigé depuis Nîmes. L'enquête confiée à la JIRS ( Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille) aurait permis de mettre au jour un réseau de prostitution organisé depuis la capitale du Gard. Les mis en cause qui faisaient principalement venir des jeunes femmes originaires des Pays de l'Est se chargeaient de la location d'appartements, de la diffusion d'annonces sur internet et même de recruter des standadistes pour les rendez-vous avec les clients.