Nîmes : déguisé en taureau, Rémi Gaillard proteste à sa façon contre la corrida

Je ne sais pas si vous êtes encore dans les arènes cette année, moi là je suis devant.#Nîmes #FeriaOui #CorridaNon



(Merci la police de m'avoir escorté discrètement jusqu'à ma voiture après cet hommage qui a déclenché quelques tensions) pic.twitter.com/fwKnxdJxzI — Rémi Gaillard (@nqtv) 15 septembre 2018

Rencontre avec le ministre

Cher Rémi, Merci pour ces interpellations ! Maintenant que je suis pleinement installé dans mes nouvelles fonctions, je vous propose de prolonger nos échanges en DM. — François de Rugy (@FdeRugy) 13 septembre 2018

La féria oui, la corrida non. C’est le message qu’a voulu faire passer à sa manière l’humoriste du web montpelliérain Rémi Gaillard. Engagé pour la cause animale, il était à Nîmes ce samedi 15 septembre, déguisé en taureau pour aller déposer une gerbe de fleur devant la statue du matador Nimeno II, principale figure de la tauromachie française.Un hommage particulier qui a, d’après un tweet de l’humoriste,"déclenché quelques tensions". Rémi Gaillard a été escorté discrètement jusqu’à sa voiture par la police.Le geste de Rémi Gaillard a, sans surprise, donné lieu à de nombreux commentaires, entre anti-corridas d’une part, et pro-corridas d’autre part, les premiers félicitant la star des réseaux sociaux, les seconds l’invitant à ne pas venir à Nîmes s’il n’est pas content.L’Héraultais parlera peut-être corrida avec le ministre de l’Ecologie : interpellé sur Twitter à propos de la captivité des animaux à Marineland, François de Rugy a en effet invité l’humoriste à le rencontrer. "La question que je me pose est si j'y vais en mascotte de dauphin ou pas. Je suis tout le temps en shorts et claquettes, mais j'irais peut-être en mascotte de dauphin si j'arrive à rentrer comme ça", a confié Rémi Gaillard au Huffington Post