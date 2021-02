Nîmes : 18 mois de prison pour l'auteur des menaces de mort sur le directeur de l'école Jean-Moulin

Driss Sibari est arrivé menottes aux mains au tribunal de Nîmes, il a été placé en détention provisoire le 19 janvier dernier suite à sa comparution immédiate 4 jours après les faits. Ce père de deux enfants, âgé de 33 ans, est accusé d'avoir proféré des menaces de mort dans la cour de l'école Jean-Moulin de Nîmes, à l'encontre du directeur de l'établissement et d'une institutrice ainsi que de les avoir insultés et bousculés. L'agresseur, en lançant des menaces de mort, aurait fait référence à Samuel Paty, l'enseignant assassiné en banlieue parisienne.

Nîmes : le père ayant menacé de mort le directeur et une enseignante de l'école Jean Moulin reste en prison

Ce jour là, selon le directeur, le fils de Driss Sibari, âgé de de 7 ans, aurait eu un comportement inadapté à l’école, avec des gestes déplacés envers ses camarades filles. Driss Sibari répond que le directeur n’avait pas à lui faire ses remarques devant tous les parents, qu’il y a " des façons de faire" , et qu’il a été "extrêmement humilié."

Aujourd'hui, Driss Sibari reconnait les menaces de mort mais nie avoir fait référence à Samuel Paty :

C 'est là que le directeur m'a dit " Je vais te coller les services sociaux ". Et là , j'ai pété un cäble et parlé comme une racaille ... je l'ai menacé mais je n'ai pas parlé de Samuel Paty.

Driss Sibari