Le soulagement dans le Gers. Le couple de retraités qui était activement recherché, a été retrouvé en bonne forme. La gendarmerie du Gers a fait savoir dimanche après-midi que le couple avait été retrouvé à Bordeaux, ajoutant qu’il y passait en réalité le week-end. « Il n’y a donc plus lieu de s’inquiéter pour eux, ils vont très bien », souligne les forces de l’ordre. La gendarmerie du Gers avait lancé un avis de disparition inquiétante concernant les 2 retraités. Le couple avait été vu, pour la dernière fois, à Agen dans le Lot-et-Garonne le jeudi 04 janvier 2018, au matin.Ce couple de retraités (80 et 73 ans) qui habite à Miradoux dans le département du Gers, faisait depuis, l'objet de recherches pour disparition inquiétante. Le couple n'avait plus donné signe de vie depuis 4 jours.