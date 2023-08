"J'ai senti le virage" : harcelé en ligne par des climatosceptiques, le membre du Giec Christophe Cassou a suspendu son compte Twitter

Comme beaucoup d’autres, le climatologue Christophe Cassou, qui a récemment été la cible d’attaques en ligne de la part de climatosceptique, a suspendu son compte X, anciennement Twitter. Pour comprendre ce qu’il a subi et pourquoi il a pris cette décision, France 3 a pu échanger avec lui.

Tandis que ce vendredi 18 août, 19 départements sont toujours placés en vigilance orange canicule et 21 autres en jaune, la Première ministre, Élisabeth Borne, a activé hier une cellule interministérielle de crise canicule. Selon les récents relevés de l’agence européenne Copernicus, juillet 2023 est le mois le plus chaud jamais enregistré à l’échelle planétaire, avec 16,95° de température moyenne.

Si le réchauffement climatique se rappelle à nous de plus en plus souvent, des internautes, eux, n’hésitent pourtant pas à attaquer quiconque va en ce sens. Scientifiques et climatologues sont ainsi devenus la cible de ces comptes très organisés.

Christophe Cassou, climatologue et directeur de recherche du CNRS au Cerfacs de Toulouse, en a fait les frais. Face à cette vague de haine en ligne, le toulousain de 52 ans a décidé le 5 août dernier de supprimer son compte X, anciennement Twitter. Lui qui a coécrit le dernier rapport du GIEC est pourtant persuadé de la nécessité de partager ses connaissances, comme il le faisait sur son profil @cassouman40.

Qu’est-ce qui vous a poussé à suspendre votre compte Twitter ?

Je postais des publications assez longues et explicatives sur les enjeux climatiques, avec des faits scientifiques et ce que ça implique en terme d’ambitions nécessaires pour limiter les risques. Mon intention portait sur le partage de connaissances pour monter en compétences, pour éclairer un débat non binaire et introduire de la complexité dans ces nombreux enjeux. L’objectif était de donner les informations les plus justes et factuelles pour que les acteurs et communautés se les approprient.

Avec le rapport du GIEC 2022-2023, mon activité sur Twitter a augmenté. Je voulais expliquer et vulgariser les faits scientifiques contenus dans ces 3.000 pages en faisant extrêmement attention à ne pas avoir de propos qui relèvent du militantisme. Mais rappeler les faits scientifiques est maintenant considéré comme du militantisme. Dire que les émissions de gaz diminuent de tant de pourcent pour arriver à la neutralité carbone et limiter le réchauffement, c’est pourtant un fait, pas une opinion.

Ça a commencé il y a un an et demi. Au fur et à mesure que je publiais, les faits ont été présentés comme du militantisme, puis ça a basculé sur des attaques ad hominem et des hordes de climato-sceptiques qui venaient remettre en doute et questionner l’honnêteté intellectuelle et la déontologie du métier de chercheur. C’est ça qui était compliqué et lourd à gérer : de nous faire passer pour malhonnête, corrompu, manipulé dans un esprit contre-intuitif avec qui il est impossible de discuter. Ça générait une charge mentale car je passais plus de temps à extraire de l’information positive qui m’intéressait, même si c’est peut-être dû aussi aux algorithmes et à l’arrivée d’Elon Musk. J’en avais marre, ça commençait à déborder, donc pour faire baisser la charge, j’ai supprimé Twitter.

Comment avez-vous perçu l'évolution des attaques ?

J’ai senti le virage. Pendant le covid puis de nouveau il y a environ deux mois, j’ai reçu des messages de haine par mail, 5 ou 6 dans la semaine. Et ça, c’est nouveau. C’est sournois car en objet il est écrit “merci pour votre intervention” et pas “gros con”. Depuis que j’ai supprimé mon compte, je n’en ai reçu que deux ou trois. Est-ce que c’est dû au fait que je n’y sois plus ? Je ne sais pas.

J’intervenais aussi au journal de la météo et du climat sur France Télévisions. Au début du mois de juin, j’avais le visage un peu tuméfié suite à une opération chirurgicale. J’ai reçu des messages de haine et des attaques sur mon physique, on m’a dit que j'étais alcoolique, que je m’étais fait tabasser… Ce sont des arguments pour décrédibiliser.

De l’autre côté de la pièce, j’ai reçu des messages encourageants me disant que mes contenus étaient utiles, de la part d’anonymes ou de collègues et ça fait plaisir. Ça veut dire que ça sert quand même un petit peu à quelque chose, pas seulement à nourrir la haine.

Comment analysez-vous ce regain de violence dans un contexte de réchauffement climatique qui s’intensifie ?

Pour la sphère complotiste, les climatologues sont manipulés, nous représentons de grandes forces. C’est très pernicieux. Ils ne se rendent pas compte qu’ils sont embarqués dans un récit bien piloté, souvent en lien avec des entreprises politiques comme l’extrême-droite, la droite américaine ou la Russie, comme l’a montrée l’étude de David Chavalarias sur les stratégies des réseaux climatosceptiques sur Twitter.

Ces attaques montrent que l’on est entrés dans le dur, dans une phase d’action et d’adaptation, que ces choix s’inscrivent dans des changements sociétaux. De fait, on approche de la politique et clairement les programmes ne sont pas compatibles avec les études sur les stratégies. Il s’agit d’une guerre indirecte.

Mais la riposte ne sert à rien, ils ne cherchent que ça. On m’a quand même dit que c’était dommage d’avoir quitté Twitter, que c’était une sorte de défaite et qu’il fallait être présent et je suis d’accord : ils ne pourront pas m’empêcher de revenir en septembre. C’est un moyen de dire ‘je suis là, personne ne peut m’empêcher d’être là’.