Affaire Viguier : l'amant de la victime demande l'arrêt de la projection du film “Une intime conviction”

Depuis sa sortie au cinéma, le 6 février, le film "Une intime conviction" , réalisé par Antoine Raimbault, connait un certain succès. L'histoire est celle du meurtre de Suzanne Viguier, disparue à Toulouse en 2000, et de l'affaire qui s'en suivit. Deux procès aux assises et deux acquittements pour son mari, Jacques Viguier. Selon nos confrères de l'Express , l'un des protagonistes de l'histoire et du film,"Le préjudice pour Monsieur Olivier Durandet est évident puisque (...) il l'expose sous un jour défavorable", explique son avocat Emmanuel Tricoire dans l'assignation en référé consultée par L'Express. "Sur 250 heures d'interception téléphonique, il n'est retenu que moins de 10 minutes ce qui démontre l'existence d'un montage qui amène à une présentation très partielle et donc nécessairement partiale" des conversations retranscrites.La demande sera examinée mardi 19 février par la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris.