Avec l’ouverture du hall 7, le vaccinodrome de Toulouse devient le plus grand de France

Avec l’ouverture du hall 7 ce samedi 5 juin, le vaccidodrome de Toulouse situé sur l’île du Ramier prend des allures de géant. Il devient le plus grand centre de vaccination anti-covid de France. Les deux halls 7 et 8 réunis vont permettre d’effectuer 5000 injections par jour.

Vaccination contre la covid -19 : ce samedi 5 juin, ouverture du hall 7 au vaccinodrome de Toulouse qui devient le plus grand de France avec 5000 injections par jour.

Vaccination contre la covid -19 : ce samedi 5 juin, ouverture du hall 7 au vaccinodrome de Toulouse qui devient le plus grand de France avec 5000 injections par jour. • © S.Duchampt/FTV

Ce samedi 5 juin, avec l’ouverture 7 jours sur 7 de 9h00 à 19h00 du nouveau hall 7, le vaccinodrome toulousain devient le plus grand centre de vaccination de France. La vaccination contre la covid-19 s’intensifie sur l’île du Ramier, dans l’ancien parc des expositions de Toulouse. Le centre est déjà victime de son succès, à peine les portes du hall 7 ouvertes, les patients sont déjà là et les files d'attentes s'allongent. Chaque jours, 5000 injections devraient être effectuées dans les halls 7 et 8.

La capacité de vaccination va doubler

Ouvert il y a deux mois, le vaccidodrome va doubler, avec l’ouverture du hall 7, sa capacité de vaccination contre la covid-19. Le centre passe de 24 à 40 lignes de vaccination et devrait vacciner dès ce samedi 5 juin, 5000 personnes par jour.

Le hall 7 est accessible depuis les allées Fernand Jourdant, à l’arrière du Stadium, accès pont Pierre de Coubertin. Des places de parking sont mises à disposition. Les lignes de bus, L4,L5 , 34 et 142 desservent l’arrêt "Stadium Ouest".

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc indique dans un tweet ce samedi 5 juin, que la vaccination à Toulouse "s'accélère".

Ouverture du 2e hall mis à disposition et aménagé par la mairie : la vaccination accélère encore à Toulouse ! 40 lignes disponibles au vaccinodrome, pour doubler le nombre quotidien d'injections. Depuis le début, Toulouse, dispose d'une des + grosses capacité de vaccination de 🇫🇷 pic.twitter.com/MAdM5EPwWE — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) June 5, 2021

Vaccination toujours et exclusivement sur rendez-vous

Le vaccidodrome est porté par le CHU de Toulouse. Sur le site, les volontaires du SDIS 31 et du SAMU 31, des associations de bénévoles de la sécurité civile et les professionnels de santé, médecins, infirmiers et étudiants, sont engagés dans cette vaccination à grande échelle. Les prises de rendez-vous s’effectuent en priorité sur les sites de Keldoc ou par téléphone au 0.800.54.19.19.

Vaccination contre la covid -19 ce samedi 5 juin au vaccinodrome de Toulouse dans le nouveau hall 7. • © S.Duchampt/FTV

L’accès à la vaccination s’élargit. Désormais elle est ouverte à tous, à partir de 18 ans. Emmanuel Macron, le président de la République, l’a déjà annoncé ce mercredi 2 mai, la vaccination va s’ouvrir en France aux 12-18 ans à partir du 15 juin prochain.