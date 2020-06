Une compagnie de CRS toulousaine confinée à Marseille pour cause de suspicion de coronavirus

Nos collègues méritent mieux que de dormir à 5 ou 6 dans les camions, alors qu'ils sont peut-être porteurs du virus Brice Berthomieu, syndicat Alliance

À ce sujet, la rédaction vous recommande Deux nouveaux élèves positifs au coronavirus dans deux écoles élémentaires de Toulouse

La compagnie CRS 27 de Toulouse est donc en confinement à Marseille. Envoyés en mission dans la cité phocéenne, quelques soixante CRS sont potentiellement porteurs du coronavirus.La contamination, si les tests la confirment, viendrait d'un collègue, agent technique au sein de la compagnie qui sert les repas aux membres de la CRS 27, et qui a été testé positif après un séjour en Guyane. Après avoir appris sa contamination, inquiets, les CRS ont pris contact avec un médecin, à Marseille où ils venaient d'arriver en mission, lequel a ordonné les tests et les a placés en quatorzaine, dans la caserne de la Croix-Rouge marseillaise.Problème, selon le syndicat Alliance : les hommes dorment depuis deux nuits dans leurs camions, en raison de l'absence d'hébergement répondant aux normes sanitaires. Une situation inadmissible, pour le syndicat, qui dénonce un abandon de l'administration. "On est en train de reproduire les mêmes erreurs qu'à Ajaccio avec la compagnie 57. On s'était battu et on avait obtenu gain de cause. Trois mois après, on réitère. C'est inadmissible, inqualifiable", explique Brice Berthomieu, délégué régional adjoint pour la CRS Occitanie du syndicat Alliance.Toujours selon Alliance, leur administation a bien proposé un hébergement mais les sanitaires (douches et toilettes) sont communs, donc ne répondent pas aux exigences sanitaires. "Pendant tout le confinement, les hommes ont été logés avec des sanitaires individuels et là, non. Ce n'est pas normal", poursuit Brice Berthomieu.Selon nos confrères de France 3 Provence-Alpes-Côte-d'Azur , l'ARS (l'agence régionale de santé) Paca confirme que la compagnie a été dépistée et que les résultats ne sont pas encore connus. Ils pourraient l'être dans le courant du week-end, selon Brice Berthomieu.