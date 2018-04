Coups de feu et jets de projectiles : nouvelles tensions dans le quartier de La Faourette à Toulouse

Des CRS qui sont intervenus lundi soir vers 20h30 dans le quartier de La Faourette à Toulouse ont essuyé des jets de projectiles. Ils n'y a pas eu de blessés ni de dégâts.Un riverain avait passé un appel au 17 pour signaler des coups de feu entre deux bandes rivales, rue Jules Amilhau. A leur arrivée, les CRS ont donc été la cible de jets de pierre. Ils ont reçu le renfort de policiers pour sécuriser le secteur.Il n'y a pas eu d'interpellation, les auteurs des jets de projectiles ayant pris la fuite, et aucune trace non plus d'éventuels blessés par les tirs d'armes à feu signalés. Dans la soirée, le calme est revenu.Cet incident intervient une semaine après le début des violences dans plusieurs quartiers de Toulouse. Des violences qui ont conduits à la destruction d'au moins une soixantaine de voitures et à l'interpellation de 25 personnes dont certaines ont été condamnées en comparution immédiate.