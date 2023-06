DIRECT. A partir de 16h15, les joueurs de Toulouse fêtent la victoire en Top 14 place du Capitole avec les supporters

22ème victoire en finale du Top 14 pour le Stade Toulousain. Une victoire 29-26 face au Stade Rochelais acquise dans les dernières minutes du match. Ce dimanche, à partir de 16h15, nous vous proposons la retransmission du retour des joueurs avec le Brennus place du Capitole.

Suivez notre direct vidéo à partir de 16h15 avec Hélène Macurdy, place du Capitole et dès 15h30, heure d'arrivée à la gare des joueurs, dans cet article.

Nous vous prions de nous excuser pour ces problèmes de son. Nous faisons le maximum pour rétablir une bonne liaison.

Place du Capitole, les supporters s'impatient

durée de la vidéo : 00h00mn13s Place du Capitole, les supporters attendent les joueurs. • ©FTV/ B. Roux

Les joueurs montent dans le bus. Direction la place du Capitole.

durée de la vidéo : 00h00mn13s Les joueurs du stade toulousain quitte la gare en bus • ©FTVI/ R. Talbot

Les joueurs sont arrivés à Toulouse ! Ils présentent le bouclier aux supporters présents à la gare !

durée de la vidéo : 00h00mn27s Les joueurs présentent le Brennus aux supporters à la gare • ©FTVI/ R. Talbot

A la gare de Matabiau, on mène la garde en attendant l'arrivée des joueurs !

Un chien attend avec impatience les joueurs ! • © FTVI/ R. Talbot

Le Stade Toulousain est incroyable ! Mené et dominé, il a marqué à la dernière seconde sur un coup de génie et un essai de Romain N'Tamack après une course de 70 mètres. Un 22ème Brennus pour le club. La ville de Toulouse signe un doublé historique pour elle : coupe de France de football et Brennus la même année.

LIRE. Finale du Top 14. Sur un coup de génie, Toulouse remporte son 22ème bouclier de Brennus en battant La Rochelle

durée de la vidéo : 00h00mn15s Joie des supporters de Toulouse au stade de France. • ©FTV /R. Talbot

Que ce fut difficile ! L'explosion de joie au stade de France ou dans les rues à Toulouse au coup de sifflet final prouvent l'angoisse qui a rongé les supporters durant toute la rencontre.