Une famille boa constrictor vit-elle en liberté dans des jardins de Toulouse ?

Formellement identifié

Les mues mesurent jusqu'à 2m40 / © EB

Deux autres mues découvertes

Pas de signalement de disparition

Un monstre de la nature Le boa constricteur est originaire d'Amérique. Il mesure, adulte, entre 1,5 m et 3,5, certains spécimens pouvant atteindre les 4 mètres pour un poids autour de 10-15 kilos, parfois 30. Il peut vivre plusieurs dizaines d'années et chaque portée peut donner naissance à 10 à 60 bébés.

Contrairement à ce que l'on croit habituellement, le boa constrictor n'étouffe pas sa proie. En la serrant avec ses replis, il provoque un arrêt circulatoire et empêche le sang d'irriguer les organes vitaux.

Des habitants du quartier Saint-Agne à Toulouse vivent depuis quelques jours dans l'angoisse. Tout a commencé il y a une dizaine de jours, lorsqu'une riveraine a découvert"J'ai appelé les pompiers mais ils n'ont pas pu venir parce que l'animal n'était pas visible, explique cette Toulousaine. Je suis alors rentrée en contact avec un spécialiste, un herpétologue, par l'intermédiaire d'une association de protection de la nature. Il a formellement identifié la peau d'un boa constrictor".Le spécialiste a précisé que le serpent de grande taille ne devait pas être bien loin car la mue demande au reptile un gros effort, ce qui le fatigue et dans les jours qui suivent c'est repos obligatoire.Les habitants de ce quartier vivent donc depuis dans l'angoisse de tomber nez à nez avec un serpent de plus de deux mètres. D'autant que quelques jours plus tard, samedi 1er septembre,Selon le spécialiste, les jardins concernés, luxuriants, à proximité de la voie ferrée, sont idéaux pour servir de biotopes à ces serpents. Mais d'où peuvent venir ces serpents exotiques ? Le problème c'est queParfois, des animaux s'échappent de leur vivarium. Là, aucun signalement, aucune alerte. Et les boas restent introuvables.Alors y a-t-il une famille boa dans ces jardins toulousains ou bienLe mystère reste entier et les riverains avouent que depuis quelques jours, ils ont du mal à dormir sur leurs deux oreilles.