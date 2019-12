Haute-Garonne : le toit de l'école de Saint-Béat arraché par la tempête

© Chrsitophe Neidhardt - FTV

L'image est impressionnante. Un énorme trou béant laisse apparaître tout le dernier étage de l'école de Saint-Béat en Haute-Garonne. Vers 11h30, une bourrasque de vent a littéralement emporté l'ensemble de la toiture alors que les écoliers se trouvaient à l'intérieur du bâtiment.Aucun blessé n'est à déplorer mais les débris des tôles et de laine de verre jonchent la cour de l'établissement. 62 enfants ont aussitôt été envoyés et confinés à l'intérieur du collège voisin. Tous seront renvoyés chez eux cet après-midi. Les cours ont été annulés et ne reprendront qu'après les fêtes de fin d'année.Une réunion est actuellement en cours au Centre d'incendie et de secours (CIS) de Saint Béat-Marignac avec les collectivités et les services opérationnels pour un point de situation partagé sur la situation dans le Sud du département, secteur le plus touché par ces intempériesLes habitants de Saint-Béat restent inquiets. Sur place le vent continue à souffler très fort et le niveau de la Garonne ne cesse de continuer de monter en raison des pluies continues de ces dernières heures.