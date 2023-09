"J'arrête pour mon bien et celui des élèves", Monsieur Le Prof se raconte dans un livre cinglant et ironique

Professeur d’anglais dans l'académie de Toulouse (Haute-Garonne). Il est l’un de prof les plus célèbres des réseaux sociaux, William Lafleur publie un livre qui fait un triste état des lieux de la profession d'enseignant. Il nous explique les raisons de ce livre et de son départ de l'éducation nationale.

Monsieur le Prof publie un livre à la veille de la première "non-rentrée scolaire" de sa vie. En effet, l'enseignant populaire sur les réseaux sociaux a démissionné de l'éducation nationale. Il témoigne auprès de France 3 Occitanie à propos de son livre et des raisons qui l'ont poussé à quitter la profession. Sans se départir de son humour.

Quels ont été les pires moments ?

"Ce jour de rentrée sera mon premier jour de non-rentrée ! Après ma scolarité, j’ai fait mes études puis je suis devenu prof. À la fin de l'été, je faisais toujours des cauchemars comme ceux d'arriver en retard ou d'avoir une classe qui me déborde totalement. Je l'ai partagé sur les réseaux et finalement j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font ce type de cauchemars.

Les meilleurs moments de mon métier sont en classe, quand on est face aux élèves tout se passe bien. C'est tout ce qui a autour qui finit par épuiser, les pressions des parents pour changer les notes ou supprimer les punitions. Les pressions de la hiérarchie pour augmenter les notes parce qu’ils ont aussi les parents derrière eux. Ça peut-être les difficultés quand un élève est exclu car il a été violent et qu'on nous le ramène cinq minutes après car qu’il n'y a personne pour le garder.

Les difficultés qu'on rencontre sont parfaitement identifiées, on sait comment les résoudre. À côté on va nous parler de l'uniforme scolaire alors que personne ne le réclame."

À quel moment on quitte l'éducation nationale ?

"On ne peut pas se dire ça quand on est enseignant. Démissionner, c'est complexe. Comme on manque d'enseignants, on ne vous laisse pas partir ainsi.

J'ai pris ma décision il y a deux ans. Après dix ans de carrière, quand je suis arrivé dans l'académie de Toulouse, je suis redevenu remplaçant. Je faisais parfois plusieurs établissements par semaine. J'ai pris la décision d'arrêter pour mon bien et celui des élèves. D'autant plus les réformes qui arrivent ne vont pas dans le bon sens."

Qu’attendez-vous de ce livre ?

"Je souhaiterais qu'il rencontre son public, pas uniquement les enseignants. J'aimerais qu'on se rende compte que les questions d'éducation ne sont pas que le souci des enseignants. C’est la société entière qui doit s'en préoccuper. Les élèves à qui on ôte des heures de cours, qu'on surcharge dans les classes à qui on ne donne pas de conditions d'éducation suffisantes pour réussir... Ce sont les citoyens de demain finalement, et c'est avec eux qu'on va vivre. Quand une réforme arrive, ce n'est pas uniquement aux enseignants mais aussi aux parents de s'en préoccuper. J'espère réussir à montrer la réalité du terrain et que la profession soit soutenue."