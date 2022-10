Le champion d'Europe de la coupe mulet est de Toulouse : "On fait jaser, mais on s'en moque", témoigne Quentin Thomas

Popularisée dans les années 80 par des artistes et des sportifs, puis délaissée par le grand public, la nuque longue retrouve peu à peu ses partisans. C'est le cas de Quentin Thomas, un Toulousain champion d'Europe de la coupe mulet.

Une coiffure autant moquée que revendiquée. Oui, la coupe mulet, est de loin la coiffure la plus controversée.

Considérée, comme "beauf" par certains (à l'image de Jeff dans le film "les Tuchs" sorti en 2011), ses partisans ont alors décidé de revendiquer le stigmate social dont on les affuble, et ils envoient un message clair : faire valser les diktats de la mode.

On voit ainsi fleurir des festivals de la coupe mulet qui réunissent des centaines de participants, l'occasion de lui rendre hommage sans se prendre au sérieux.

600 participants été réunis en Belgique pour le festival de la coupe mulet en octobre. • © Quentin Thomas

Et c'est sous le pseudonyme "Edile Michel" que Quentin Thomas a remporté le 8 octobre dernier, à Ittre en Belgique, le titre de champion d'Europe de la coupe mulet.

Je suis allé au festival pour la blague, pour passer un moment drôle et détente. Il y a une vraie culture du second degré ! Quentin Thomas, champion d'Europe de la coupe mulet

Ce danseur professionnel de 25 ans installé à Toulouse depuis un an, est reparti fièrement du "pays de la frite", avec en trophée : une statue de Notre-Dame de Lourdes emplie d'eau bénite et d'une mèche de cheveux des deux précédents vainqueurs.

Une tradition qu'il devra perpétuer l'année prochaine, lors de la remise de son titre en jeu (on vous avez prévenu, pas question de se prendre au sérieux !)

Et voici la coupe qui a remporté la première place du classement de la meilleure coupe mulet d'Europe ! • © Téo Stuez

Pour notre vainqueur, il aura fallu attendre deux ans pour obtenir le résultat tant espéré. Une coupe mulet consiste à porter les cheveux longs sur la nuque, de manière plus ou moins ordonnée, mais pas sur les tempes ni le dessus du crâne, où ils sont plus courts. "On a conscience que ça fait jaser, mais on s'en moque", ajoute Quentin Thomas.

A la question, "pourquoi est-ce la vôtre qui a fait la différence ?", Il avoue : "je n'en ai aucune idée, tout ce que je sais c'est que je me suis présenté au jury en faisant des pas de danse country, ça a peut-être joué".

Les années 80 : âge d'or de la coupe mulet

C'est le dimanche devant "Walker, Texas Ranger" et la superbe coupe mulet de Chuck Norris, que Quentin se familiarise avec cette coiffure. Et il n'est pas le seul, la nuque longue se popularise dans les années 80 grâce aux célébrités.

Rod Stewart est la première personnalité à adopter la coupe mulet en 1971, suivi de David Bowie, chanteur et icône de mode. En 1972, ce dernier fait de la coupe mulet rousse l’étendard flamboyant de son personnage. La coupe s'exporte et se retrouve sur la tête des stars françaises comme Johnny Hallyday ou Francis Cabrel.

Du côté des sportifs, on ne lésine pas non plus sur le coup de ciseaux, il suffit de jeter un coup d'œil sur les photos d'époque de l'allemand Rudi Völler ou de l'anglais Chris Waddle.

Au milieu des années 2000, la coupe mulet revient sur la tête des jeunes, à la faveur d’un nouveau phénomène, la Tecktonik.

Aujourd’hui, même si un certain "mépris de classe" persiste sur cette coiffure, on la voit faire son grand retour parmi les personnalités férues de mode qui veulent casser les codes à l'instar de Miley Cyrus ou Scarlett Johnson. Ou encore sur les têtes de certains amateurs de musiques urbaines, à l’image du groupe de musique sud-africain Die Antwoord.

Alors si votre ado décide à son tour de se laisser pousser le mulet, pas de panique, il sommeille peut-être en lui une future star anticonformiste !