Législative en Haute-Garonne : le PS largement en tête, En Marche qualifié pour le 2nd tour

Le résultat est net. Les électeurs de la 8ème circonscription de la Haute-Garonne votaient ce dimanche 11 mars. Une législative partielle suite à l'annulation de l'élection de Joël Aviragnet, élu en juin dernier.



Les électeurs ont placé largement en tête le député socialiste sortant, Joël Aviragnet avec 38,74 % des suffrages exprimés. En seconde position, et qualifié pour le second tour, le candidat de La République En Marche Michel Monsarrat obtient seulement 20,31 % des voix.



Très mobilisée pendant la campagne, la France Insoumise espérait se qualifier pour le second tour mais son candidat Philippe Gimenez ne décroche que 13,02 % des votes.



La candidate du Front National Marie-Christine Parolin arrive en 4ème position avec 11,73 % des suffrages exprimés.



A noter que Philippe Maurin, le candidat des Républicains, n'obtient que 4,94 %.



Ces résultats sont obtenus dans un contexte de faible participation : 34,70 %



A noter, toutefois, que la participation est nettement supérieure à celle réalisée dans d'autres partielles ces dernières semaines.