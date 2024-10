Les pneus de 65 SUV dégonflés en une nuit en hommage au cycliste Paul Varry, un collectif dénonce une posture "masculiniste"

Le Collectif No Suv Tolosa revendique avoir dégonflé les pneus de 65 SUV dans les rues de Toulouse (Haute-Garonne) dans la nuit de ce samedi 19 au dimanche 20 octobre 2024 en hommage au cycliste mortellement fauché Paul Varry, le 16 octobre. Il dénonce toujours l'impact écologique de ces véhicules mais aussi une position "masculiniste" des conducteurs de ce type de véhicules.

Société De la vie quotidienne aux grands enjeux, découvrez les sujets qui font la société locale, comme la justice, l’éducation, la santé et la famille. votre adresse e-mail s'inscrire France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "Société". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

Le Collectif No Suv Tolosa revendique une nouvelle action coup de poing. Dans la nuit de ce samedi 19 au dimanche 20 octobre 2024, ses membres assurent avoir dégonflé les pneus de 65 SUV dans les rues de Toulouse (Haute-Garonne).

Un mot avertissant leurs propriétaires titré " Attention : votre SUV tue" a été laissé sur le pare-brise, expliquant les motifs du collectif.

" Attention votre SUV tue", le mot laissé par les membres du collectif pour avertir et sensibiliser les propriétaires de SUV qui ont eu les pneus dégonflés. • © No Suv Tolosa

Une opération menée en hommage à Paul Varry, ce jeune cycliste de 27 ans renversé par un automobiliste au volant d'un SUV à Paris, le 16 octobre dernier, à la suite d'une altercation avec la victime.

Véhicule très polluant

No Suv Tolosa a déjà mené d'autres opérations de dégonflage pour protester contre ces véhicules qu'il qualifie "de bombes climatiques", s'appuyant sur les arguments de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) qui s’intéresse à l’incidence sur le climat de ces véhicules. Dans une récente étude, l'AIE indiquait que "s’ils étaient un pays, ils seraient désormais le cinquième émetteur mondial de CO 2 , devant le Japon et l’Allemagne."

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par France Inter (@franceinter)

De par leur caractère surélevé, le collectif estime aussi dans son communiqué, que les "SUV sont des ennemis des piétons, des cyclistes et autres automobiles".

Pour le collectif, "les accidents impliquant des SUV sont beaucoup plus mortels. De plus, étant plus haut que les citadines, les SUV voient moins facilement les enfants et cyclistes sur la route". Il dénonce également que l'achat de ces véhicules relèverait davantage d'un statut social que d'un réel besoin : " iels vivent en ville, ne conduisent pas fréquemment sur des terrains accidentés et ne sont pas en fauteuil roulant. L'achat du SUV n'est pour elleux qu'une question de statut et de posture masculiniste (...)

Cette posture masculiniste est ce qui a tué Paul Varry. Un conducteur de SUV, touché dans son égo, incapable de gérer ses émotions, préférant écraser un cycliste et traumatiser sa propre fille présente dans le véhicule, plutôt que d'écouter les critiques du cycliste et de se remettre en question Collectif No Suv Tolosa

Hommages à Paul Varry partout en France

Cette action intervenait le jour où des hommages à Paul Varry étaient organisés partout en France, y compris à Toulouse. Une centaine de personnes s'étaient donné rendez-vous Place du Capitole, ce samedi en fin d'après-midi, à l'appel notamment du collectif toulousain "Deux pieds deux roues".

Associations et élus écologistes ont appelé à plus de sécurité pour les cyclistes comme pour les piétons avec la multiplication des voies dédiées à chaque usage.

Le collectif No Suv Tolosa ne compte pas s'arrêter là. Il veut dissuader le grand public d'acheter ce type de véhicule qui représentait 49 % des ventes en 2023. Il appelle même les Toulousains sensibles à cette cause à aller dégonfler d'autres pneus de SUV.