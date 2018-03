Une personne handicapée bloquée depuis 3 mois dans son appartement à cause d'une panne d'ascenseur

Problème de construction et 50 000 euros de travaux



Une plainte est déposée

Nous sommes le 28 décembre 2017, boulevard de l'Europe à Beauzelle. La région est touchée par les intempéries. L'ascenseur du Bâtiment F est inondé. Il tombe en panne.Maris-Josette Mazière à 70 ans, elle vit seule au deuxième étage. Paralysée des jambes, elle se déplace en fauteuil roulant et se retrouve bloquée dans son appartement. Trois mois plus tard elle n'en est pas sortie. L'ascenseur est toujours en panne.Trois mois qu'elle est "prisonnière" de son appartement. Heureusement les infirmières passent la voir 3 fois par semaine. Et pour les courses c'est "la gentille voisine du dessus avec son bébé" qui lui apporte son aide.Réparer l'ascenseur serait trop dangereux pour le moment selon le syndic de l'immeuble, Square Habitat à Toulouse , qui "suit le dossier".L'immeuble est récent et présente des problèmes de construction. Le montant des travaux lui, s'élève à 50 000 euros.Pour agir, Square Habitat se dit "contraints aux garanties des assureurs" qu'il n'a pas encore obtenu.Une énième expertise doit avoir lieu dans la semaine. Aucune date de réparation n'est prévue pour le moment.Marie-Josette Mazière a décidé de porter plainte auprès du Procureur de la République de Toulouse pour "manquement aux obligations contractuelles conduisant à la grave détérioration de conditions de vie d'une personne vulnérable".