"Plus lumineuse qu’une pleine lune", rendez-vous ce jeudi pour un phénomène extrêmement rare, l'astre bleu devient rouge écarlate

C’est une très belle occasion de vivre un moment poétique et spectaculaire en observant l’astre de la nuit ce jeudi 31 août 2023. La "super lune bleue" est un phénomène rare, c’est une 13ème pleine lune qui apparaît tous les deux-ans et demi.

Elle n’a de bleue que le nom mais elle promet d’être magnifique à observer dans le ciel de ce jeudi 31 août. Une "super lune bleue" est un phénomène rare, il se produit tous les deux ans et demi. La promesse d’un spectacle incroyable à vivre toute une nuit avant que le soleil ne vienne la remercier.

Elle sera "la plus grande et la plus lumineuse pleine lune de cette année. Elle sera 7,2% plus grande et 15,7% plus lumineuse qu’une pleine lune", selon le site spécialisé en astronomie Starwalk.

Qu’est-ce qu’une "super lune bleue"

Ce spectacle grandiose combine deux phénomènes. La lune bleue n’est donc pas une lune de couleur bleue mais son appellation signifie qu’au cours d’un même mois deux pleines lunes vont apparaître. Ce jeudi 31 août, il s’agira de la deuxième pleine lune dans le mois après celle du 1er août dernier.

La lune bleue est une notion qui vient de l’astrologie et sa définition n’a rien de scientifique car il s’agit d’une invention de l’astrologue Richard Nolle en 1979. Selon la Nasa, "Une "super lune" se produit lorsque la peine lune coïncide avec le moment où la lune s’approche le plus de la terre sur son orbite elliptique, un point appelé périgée".

Un phénomène céleste donc qui combine deux éléments : l’unique satellite de notre planète passera au plus près de nous à environ 356 000 kilomètres, un soir de pleine lune.

La lune paraît plus grosse dans le ciel et jusqu’à 30% plus lumineuse. Elle sera pleine partout dans le monde à 01h35GMT et à partir de 3h37 du matin en France jusqu’à l’aube.

Comment l’observer ?

Si le ciel est dégagé ce jeudi 31 août, tous les terriens pourront s’émouvoir en l’observant au coucher du soleil, à l’œil nu ou à l’aide de jumelles et de télescopes.

Si vous ne voulez pas manquer ce rendez-vous nocturne vous pourrez la scruter depuis un des clubs de l’Association Française d’Astronomie(AFA).

Le spectacle nocturne est prometteur, la " super lune bleue"peut virer au rouge sang.