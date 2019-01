Le feu a pris dans le véhicule garé sous le bâtiment avant de se propager aux cuisines. / © Limonana

Près de Toulouse : le restaurant du chef étoilé Yannick Delpech incendié

Quelqu'un en veut-il au chef étoilé Yannick Delpech ? La question mérite d'être posée. Ce lundi matin, un incendie, dont on ne connaît pas encore l'origine, s'est déclaré dans le véhicule du chef cuisinier avant de se propager aux cuisines.Son établissement est la cible d'individus depuis un post facebook où Yannick Delpech condamnait les violences en marge des manifestations des gilets jaunes.Les dégâts sont importants, les cuisines ont été dévastées.Une enquête est ouverte. L'origine de l' incident n'est pas encore connue. Mais ce feu intervient seulement deux jours après que la façade de l'établissement ait été taguée et le restaurant victime d'un cambriolage et d'une tentative d'intrusion dans la même semaine. Joint par téléphone, Yannick Delpech s'est dit abasourdi.Yannick Delpech reste très prudent sur l'origine de l'incendie. Il a publié un message sur les réseaux sociaux quelques heures après l'incendie :Regardez la réaction de Yannick Delpech quelques heures après l'incendie qui a ravagé son restaurant l'Amphitryon :