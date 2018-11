Un professeur évincé de l'Université Jean Jaurès de Toulouse pour son appartenance à la Manif pour Tous

Intervention de Philippe Soual à Quiberon en 2015

Durant l'université d'été de la Manif pour Tous, Philippe Soual, s’était attaqué aux « sophismes » de Judith Butler (la philosophe américaine pionnière des études sur le genre) et Simone de Beauvoir.

M. Soual, professeur de philosophie à @UTJeanJaures, a été suspendu sous la pression d'extrémistes qui entendent statuer sur ce qui est acceptable ou non. Dans un lieu dédié à l'érudition, les milieux de gauche se livrent à une véritable censure. @UEToulouse 1/2 pic.twitter.com/flb8eiJnfz — AF - Toulouse (@AF_Toulouse) 8 novembre 2018

Philippe Soual est bien connu dans le milieu de la philosophie. Ce spécialiste de la pensée de Hegel enseigne à l'Institut catholique de Toulouse et en Prépa au Lycée Pierre Fermat. En novembre et février prochain,Le professeur agrégé s'est aussi fait connaître ces dernières années pour sonUn engagement loin d'être au goût d'étudiants et d'enseignants de l'université toulousaine, connue pour son positionnement à gauche.: "Dans l'intérêt de cet intervenant qui n'appartient pas à notre établissement,, le département de philosophie de l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès a estimé plus prudent d’annuler sa venue."Cette décision n'a pas tardé à faire réagir les milieux d'extrême droite toulousains, comme l' Action Française Et enchanter ceux de l'extrême gaucheContacté, Philippe Soual n'a pas répondu, pour le moment, à nos sollicitations.