Toulouse : une “balle perdue” traverse la fenêtre d'un appartement, blessant légèrement un adolescent

C'est une famille sous le choc. Vendredi soir, vers 20h50, une mère de famille, alors dans la cuisine de son appartement situé au 7ème étage d'un immeuble du quartier de la Reynerie, entend trois détonations en bas de son immeuble. Aussitôt, son fils de 15 ans, qui était dans sa chambre, se met à hurler.L'adolescent venait d'être touché par un éclat de verre, légèrement blessé à la tête, derrière l'oreille.Un traumatisme pour cet enfant, qui souffre d'autisme et est scolarisé en institut spécialisé. "Vous imaginez, explique à France 3 sa maman, toujours impressionnée, s'il avait été juste derrière la fenêtre, ce qui serait arrivé !".Passée la panique, c'est la police qui a pris le relai. Les policiers ont constaté les dégâts et retrouvé la balle dans la chambre de l'adolescent. Plainte a été déposée et une enquête a été ouverte pour déterminer la provenance du tir.La victime a été examinée ce matin par un médecin à l'institut médico-légal de Rangueil et devait être prise en charge par un psychologue après son retour au centre spécialisé qui s'occupe de lui.Pour cette famille, cet épisode est particulièrement traumatisant. Il illustre la vie difficile des habitants de ce quartier qui souffrent des trafics et des règlements de comptes et peuvent en être parfois, les victimes collatérales.