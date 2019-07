Toulouse : deux professeurs de l'université Jean Jaurès suspendus définitivement pour harcèlement sexuel et moral

Des questions intrusives sur la vie sexuelle



La sanction la plus lourde dans une université

Pas de commentaires de la direction de l'université

Vers une enquête judiciaire ?

Ils ne pourront plus enseigner à l'université.Deux enseignants d'art plastique de la faculté Jean Jaurès à Toulouse viennent d'être suspendus définitivement de l'enseignement supérieur, indique le syndicat UET.Depuis un an, l'Union des Etudiant-e-s de Toulouse se battait pour faire reconnaître le harcèlement sexuel et moral que subissaient les étudiant-e-s.Le 19 mai dernier, un important dossier avait été déposé par l'UET à l'université. Il comportait les témoignages précis d'une douzaine de victimes. Ils faisaient état notamment de questions intrusives sur la vie sexuelle, de discrimination par rapport à une orientation sexuelle supposée. Et des phrases sans ambiguïté sur le viol et "les pulsions incontrôlables des hommes".Deux sections disciplinaires avaient été ouvertes pour étudier ces faits. Les éléments du dossier on semble-t-il convaincu les "enquêteurs".Ce lundi soir 15 juillet, le "verdict" est tombé et a il a été affiché au rez de chaussée de la présidence de l'université. Les deux enseignants sont suspendus définitivement de l'enseignement supérieur. L'information est confirmée par la présidence de l'université Jean Jaurès.Il s'agit de la sanction la plus lourde qui peut être prononcée dans une université.Cynthia Nevache, membre du syndicat étudiant, est celle qui se bat depuis plus d'un an pour "libérer la parole".Elle pense que c'est l'accumulation des témoignages et les précisions accablantes de certaines plaignantes qui ont permis de caractériser les faits.Interrogée sur cette sanction l'université Jean Jaurès ne souhaite pas faire de commentaires.La direction confirme que "chacun des enseignants a été reconnu coupable de pratiques pédagogiques contraires à la déontologie de l'enseignant, ayant eu pour conséquence de placer les étudiantes dans une situation de harcèlement moral et sexuel."Elle précise que les deux professeurs ont une interdiction définitive "d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur".Les enseignants sanctionnés peuvent faire appel de la décision auprès du CNESER (Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche).Cette procédure disciplinaire contre les professeurs a été automatiquement transmise au procureur de la République, nous indique l'UET.Une enquête judiciaire pourrait être ouverte.