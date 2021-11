Toulouse : plusieurs coups de feu créent la panique dans deux quartiers toulousains

Dimanche 28 novembre, des coups de feu ont été tirés près du métro Borderouge à Toulouse (Haute-Garonne). Plus tard, de nouveaux tirs ont retenti dans le quartier des Pradettes dans l'ouest toulousain. Aucune personne n'a été blessée.

Plus de peur que de mal, dimanche 28 novembre, dans le quartier Borderouge à Toulouse (Haute-Garonne). Plusieurs habitants du secteur entendent en tout début de soirée des tirs près de la station de métro de ce quartier toulousain provoquant une véritable panique sur place.

"Je promenais mon chien avec une amie vers la voie verte qui longe la place, et on a entendu deux coups de feu. On a vite déguerpi. La peur de ma vie" raconte une utilisatrice de Twitter.

DES TIRS AUSSI QUARTIER DES PRADETTES

Selon une source policière, "un individu, porteur d’une arme longue, poursuivait deux autres personnes qui se sont enfuies par la bouche de métro Borderouge. Le porteur de l'arme a tiré en l’air." Deux coups ont été en effet tirés, sans faire de blessés.

Toujours d'après nos informations, un autre coup a été entendu, un peu plus loin, place du Carré de la Maourine.

Plus tard, vers 22h10, de nouveaux coups de feu sont échangés mais cette fois-ci dans le quartier des Pradettes, dans l'ouest de Toulouse. Deux individus sur une motocross ont tiré sur une autre personne à l'aide d'un fusil. Selon les premières constatations, aucun blessé ne serait à déplorer. Les auteurs de ces tirs sont en fuite.