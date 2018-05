“Trop d'arabes” à Toulouse : poussé à la démission par Jean-Luc Moudenc, Aviv Zonabend refuse

"La traduction assermentée de l'interview donnée par Aviv Zonabend, Conseiller municipal délégué, à la radio israélienne Galatz, m'est parvenue aujourd'hui. Elle confirme, hélas, ses propos tenus en hébreu comme relaté par The Times of Israël dans son article du 26 avril. Ces paroles sont en violation profonde avec l'esprit de tolérance et de respect qui constitue la boussole de mon engagement et de celui de toute mon équipe dans sa diversité. Et, même si elles sont en rupture avec les positions qu'a toujours exprimées notre collègue jusqu'ici, il n'en demeure pas moins qu'elles ont été effectivement prononcées, qui plus est dans le cadre où Aviv Zonabend était présenté comme élu municipal de notre ville.



En conséquence, en vertu du principe de responsabilité et conformément à mon échange avec lui vendredi dernier, j'ai informé aujourd'hui Aviv Zonabend qu'il a le devoir de présenter, sous 24h, sa démission de ses mandats d'élu municipal et métropolitain.



A défaut, je prendrai mes responsabilités en lui retirant l'ensemble de ses délégations exercées tant à la Mairie de Toulouse qu'à Toulouse Métropole".