Deux mineurs de 11 et 12 ans suspectés après la brûlure d'un enfant de deux ans à la soude caustique

Mercredi 18 septembre 2024, un enfant de 2 ans a été grièvement brûlé alors qu'il jouait sur une installation d'un parc à Toulouse (Haute-Garonne). De la soude caustique avait été répandue sur l'aire de jeux. Deux mineurs de 11 et 12 ans ont été identifiés comme étant les possibles auteurs et doivent être entendus par la police.

De la soude sur une aire de jeu. L'incident, dramatique, a eu lieu mercredi 18 septembre 2024 en fin de journée dans un parc pour enfant dans le quartier des Izards à Toulouse. Un enfant de deux ans a été grièvement brûlé à la cuisse et aux fesses en jouant sur l'une des installations, comme révélé par La Dépêche du Midi. Deux mineurs de 11 et 12 ans auraient été identifiés par la police comme étant les possibles auteurs des faits. Appréhendés par la police et convoqués au commissariat, ils doivent être entendus prochainement.

Une grande quantité de soude caustique, une substance extrêmement corrosive, avait été répandue sur les jeux. Les secours, arrivés rapidement sur les lieux, ont pris en charge l'enfant blessé qui a été transféré au service des urgences de l'hôpital des enfants à Purpan toujours selon le journal local.

L'enfant hospitalisé sous morphine

La police nationale arrivée sur place à découvert une bouteille de soude caustique à proximité du parc, probablement achetée dans un commerce voisin. Des prélèvements ont été effectués pour tenter d'identifier le ou les auteurs de l'acte grâce à des traces d'ADN. Selon nos confrères du quotidien, un des employés du supermarché se serait souvenu d'un jeune adolescent avait acheté ce produit mercredi matin.

Un fait recoupé par les images de vidéo surveillance qui ont visionnées. Mauvaise blague ou acte délibéré, l' enquête ouverte par le parquet de Toulouse devra le démontrer. Brûlé au 3e degré, l'enfant est toujours hospitalisé et placé sous morphine. Il devra subir des greffes de peau. Une cagnotte a été ouverte par ses parents pour aider sa famille à supporter financièrement les soins.