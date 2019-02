VIDEO - “Il faut tirer“ sur les émeutiers, ”aligner deux-trois bastos” : les propos polémiques de policiers à Toulouse

- Oh la vache les collègues ! Putain ! (voix féminine)

- Ils chargent... Y a du monde là (voix masculine)

- Les enculés ! Tiens y en a un au sol là... (voix masculine)

- Oh putain ! (voix féminine)

- Quelle bande d'enfoirés ! (voix masculine)

- Mais putain mais il faut tirer quoi ! (voix féminine)

- Quand je te dis qu'il faut aligner deux trois bastos (voix masculine)

Les propos polémiques de policiers à Toulouse

Dans cette vidéo on ne voit les que les écrans des caméras de vidéo surveillance sur l'espace public. Pas les gens qui parlent. Mais on entend les commentaires.La scène se déroule le samedi 12 janvier à Toulouse : ce jour-là, vers 16 heures, la manifestation des Gilets Jaunes dégénère une nouvelle fois mais es scènes de violence sont rares. Des casseurs et des manifestants chargent les forces de l'ordre sur la place du Capitole.C'est un véritable corps à corps.C'est devant ces images impressionnantes, projetéesque l'on entend ce dialogue des policiers :Voici la vidéo en question, qui a bien, selon nos propres vérifications était filmé dans le centre de commandement de l'hôtel de police de Toulouse (mettre le son) :Elle a été publiée jeudi 31 janvier par... un syndicat de police, ultra-minoritaire, Vigi (ex-CGT Police).Ce syndicat explique que "les mots des policiers ont dépassé leurs pensées". Qu'ils étaient "émus, surpris, et estomaqués" par ce qu'ils voyaient. Vigi rejette la responsabilité des propos des policiers toulousains sur le gouvernement.Dès sa publication sur Twitter, la vidéo a suscité de nombreuses réactions polémiques. Elle ne va pas, en tout cas, manquer de creuser un peu plus le fossé entre les forces de l'ordre et les manifestants.