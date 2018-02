VIDEO - “Papa”, le clip argentin de BigFlo & Oli... et de leur père Fabian

Clip "Papa" de BigFlo & Oli

C'est une belle surprise : pour leur titre "Papa", les Toulousains BigFlo & Oli ont invitéLe résultat pourrait paraître personnel. Il s'adresse en fait à tous, "à nos pères, à nos padre, ceux qui disent je t'aime sans même nous parler".Il s'agit du 6ème extrait de l'album La Vraie Vie, le deuxième album de BigFlo et Oli, dont la chanson "Dommage", récompensée par une Victoire de la Musique , a dépassé les 100 millions de vue sur YouTube.Entre tango, foot et pampa, BigFlo & Oli ont donc invité leur "padre" en Argentine. Et dire qu'en 2002 seulement, pour la première télé du duo toulousain, sur France 3, ils disaient espérer "vivre un jour du rap" :